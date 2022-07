El doctor César Carballo hace una clara petición por la nueva ola de covid: "Sabemos que funciona"

César Carballo Cardona es un conocido médico y emergenciólogo español, adjunto del servicio de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Sin embargo, compagina su profesión con la televisión. Desde el inicio de la pandemia, colabora en diferentes programas de la pequeña pantalla, por lo que se ha convertido en un tertuliano habitual de diferentes espacios como 'La Sexta Noche', 'Horizonte', 'El Programa de Ana Rosa' o 'Espejo Público'.

Actualmente, se encuentra más presente en redes sociales que en la pequeña pantalla. Desde su cuenta oficial de Twitter, suele pronunciarse sobre todos los aspectos de la actualidad que afectan a la sanidad. Este es el caso del coronavirus, la viruela del mono o la ola de calor. Sin embargo, ahora, ha vuelto a pronunciarse sobre la covid-19, teniendo en cuenta el notable aumento de contagios que se está dando estas últimas semanas.

Este lunes, Ana Terradillos se ha puesto al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Esta es solo una solución temporal, ya que la reina de las mañanas volverá y recuperará las riendas en cuanto se recupere. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, la invasión de Rusia a Ucrania y el aumento de contagios por coronavirus, Terradillos dio paso al doctor César Carballo.

Aprovechando la presencia del sanitario, la presentadora quiso saber cómo enfrentarnos a este verano sin restricciones, teniendo en cuenta el aumento de contagios y el aumento de la movilidad. De hecho, los expertos ya están hablando de la llegada una séptima ola y de un incremento de la presión hospitalaria.









"Tenemos que conseguir que el virus no nos mate"



Ante esto, Carballo ha pedido tomar medidas de forma inmediata para poder frenar el aumento de contagios antes de que la situación vuelva a descontrolarse, dado que se trata de una nueva variante de ómicron y una nueva cepa llamada ‘centauro', que parece ser más contagiosa. "Desgraciadamente, el virus sigue con nosotros. Las olas tienen repercusión en el sistema sanitario y tensionan nuestro sistema. Hay que volver a medidas que sabemos que funcionan", comienza diciendo al respecto.

Entre ellas, el doctor cree necesario recuperar las mascarillas en interiores: "Es verdad que tenemos que convivir con el virus, pero tenemos que conseguir que el virus no nos mate. Llevamos 19.000 muertos este año por covid". Asimismo, ha querido contar cómo está la situación en los hospitales para hacer ver que el colapso en los hospitales está comenzando a notarse de nuevo.

"Se están empezando a cancelar cirugías y eso significa que el sistema sanitario vuelve a tensionarse. Lo que nos queda es mantener mascarillas en interiores e intentar proteger a los más vulnerables porque desgraciadamente son los que ingresan en hospitales y fallecen", señala el sanitario. "Estamos viendo reinfecciones en gente que había pasado el virus en el mes de diciembre", asegura.

"Las nuevas variantes nos han cambiado otra vez el mapa tal y como hizo ómicron. Es verdad que no tienen tanta gravedad, pero sí pasan cuatro o cinco días con muchos síntomas. Lo bueno es que no estamos viendo reinfecciones bilaterales como veíamos antes. Pero el problema de los mayores es que, aunque tienen tres dosis de la vacuna, son muy mayores y con muchas patologías. Por lo tanto, una infección respiratoria se los puede llevar por delante. Y es lo que estamos viendo", apunta Carballo.