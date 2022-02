El doctor Carballo revela cómo cree que afectará la reducción de la cuarentena: "Es un error"

Este miércoles, Susanna Griso ha vuelto a ponerse al frente de 'Espejo Público'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron y en la situación política, ha realizado una conexión en directo con el doctor César Carballo.

En primer lugar, la presentador se ha interesado por la última medida de mantener la mascarilla en el patio de los colegios, a pesar de que dejará de ser obligatoria a partir de este jueves. Ante esto, el adjunto de Urgencias del Ramón y Cajal opina que, aunque en exteriores no hace falta llevar la mascarilla, "es verdad que no es una medida desproporcionada porque sabemos la gran incidencia acumulada que hay, sobre todo en colegios".

Jordi Sánchez da nuevos detalles sobre el estado de salud de Resines tras salir de la UCI: "Lo sé" Jordi Sánchez fue entrevistado en 'Espejo Público' y habló de Antonio Resines, quien también estuvo un mes ingresado en el hospital por coronavirus Mabel Velasco 09 feb 2022 - 11:42

"Hay muchos fallecidos, muchos más de los que esperábamos, a pesar de que decían que ómicron era una variante leve... Cuando hay muchos contagios se acaba notando en las hospitalizaciones y fallecimientos", declaraba tras recordar que no encontramos ante una incidencia acumulada de 1.893, 361 fallecidos y 43.831 contagios.









"Es una medida claramente económica"



Asimismo, también se ha pronunciado respecto a la posible reducción de las cuarentenas: "Ómicron tiene un periodo de incubación más corto, pero se mantiene la carga viral, incluso más allá del día 7 como en algunos casos. Por eso, está recomendado el hacerse una prueba de antígenos. Reducir las cuarentenas al día 5 me parece muy precipitado porque sabemos que el día 5 hay una alta probabilidad de que el paciente siga siendo infectivo y hay que mantener 3 días más la cuarentena cuando hay carga viral. Lo estamos viendo muy a menudo, el que siga habiendo carga viral el día 5, incluso a veces el día 7".

Es por esto por lo que cree que no se debería tomar esta medida respecto a la reducción de las cuarentenas tras dar positivo en coronavirus: "Me parece un error reducir las cuarentenas y es una medida claramente económica, no epidemiológica", opina el doctor.

Por otro lado, se ha hablado de la decisión de que los que acaban de pasar el coronavirus tengan que esperar cinco meses para vacunarse de la siguiente dosis, lo que les puede perjudicar a la hora de viajar al caducarse el pasaporte Covid. Respecto a esto, Carballo considera que esto es "un problema administrativo y no sanitario".

De igual manera, el sanitario cree que se percibe una serie pandemia de la salud mental: "Está habiendo un aumento de casos de perfil psiquiátrico y es muy importante fortalecer el sistema sanitario en este sentido", señala.