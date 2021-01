El doctor Carballo estalla contra Fernando Simón por "no hacer nada": "Lo tenía preparado"

Este martes, con motivo de la borrasca Filomena y el aumento de contagios por coronavirus en Madrid desde la celebración de las navidades, ‘El Programa de Ana Rosa’ ha realizado una conexión en directo con el doctor César Carballo para analizar la situación. Ante esto, durante la entrevista, el sanitario se ha mostrado muy crítico con las últimas palabras de Fernando Simón.

Este lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad dio su habitual rueda de prensa para calmar a los ciudadanos y advertirles de que “vamos a pasar semanas duras”, por lo que debemos cumplir a rajatabla las medidas contra la covid-19.

Ante estas palabras y tras escuchar al experto reconocer que se viene un aumento de contagios, Ana Rosa Quintana se ha mostrado muy indignada y ha recordado que “Simón ha dicho que la culpa es de los ciudadanos, ellos no tienen ninguna responsabilidad”.

"Es lo fácil y lo que tenía preparado, que la culpa es de los ciudadanos y que se han relajado las cosas en Navidad... Yo creo que los dirigentes tienen que asumir sus culpas, es verdad que todos tenemos responsabilidad individual, pero también es verdad que no se esperen que la gente se comporte de otra manera. Se va a comportar como se ha venido comportando hasta ahora", ha comenzado diciendo el entrevistado.

"Muchas personas actúan con responsabilidad y otras no, pero para eso están los dirigentes, para imponer normas y restricciones, que en otros países se han impuesto", ha agregado en el espacio de Telecinco.

Asimismo, el sanitario ha opinado que al Gobierno esta situación no le ha cogido de sorpresa, aunque ellos confirmen lo contrario: "Esto ya era previsible antes de Navidad, si no pusieron medidas drásticas antes de navidades pues se sabía que pasaría esto. Se sabía y no se ha hecho nada".

"El oído del gobernante español no sé cuánto tolera de contagiados, personas en UCI, fallecidos... en otros países han actuado antes", ha reprochado a los políticos, dejando claro que deberían tomar medidas cuanto antes para no vernos como en marzo. Como consecuencia, el médico de Urgencias ha reconocido que existen una serie de datos que mantienen a los sanitarios muy preocupados, en concreto los datos de las aguas residuales: "En los próximos días van a ser catastróficos".

"Efecto de lo que ocurrió en Nochebuena"

Por otro lado, el sanitario también ha hablado sobre otro de los grandes acontecimientos que están afectando a nuestro país: la borrasca Filomena. Respecto a esto, Carballo ha afirmado que la gran nevada ha provocado que menos gente asista a urgencias, dado que muchos se mantienen en sus casas para protegerse del frío. No obstante, está muy indignado con lo que está sucediendo en el transporte público al no poder usar el coche.

"Hemos estado tres días confinados de forma obligatoria, pero mira el transporte público, el metro a las siete de la mañana estaba a reventar y eran trayectos de casi 50 minutos", ha dicho, dejando claro que esto tampoco resulta beneficioso para frenar los contagios por coronavirus.

A raíz de esto, ha explicado que cuando la capital se haya deshecho de la nieve y pueda volver a la normalidad, habrá un aumento de contagios y se empezará a “ver el efecto de lo que ocurrió en Nochebuena, en Madrid lo vamos a empezar a notar a partir del miércoles-jueves, cuando la gente pueda llegar a los hospitales y veamos los resultados del fin de año y la Navidad".

"La variante británica todavía no la estamos viendo, tememos que haya mucho aumento de casos si se extiende por Madrid y más sitios porque hay mucha gente que se desplaza en avión a la que no le piden PCR ni en el embarque ni en el destino, es aleatorio", concluyó tras confesar que "finales de enero va a ser un momento crítico".