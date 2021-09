El dinero que le queda a Sofía del bote de 'Pasapalabra' tras pagar a Hacienda

Este lunes, 'Pasapalabra' volvió a hacer historia. Tras 62 programas a sus espaldas, Sofía Álvarez consiguió resolver las 25 palabras del Rosco, por lo que se hizo con el bote y con 466.000 euros. Asimismo, su victoria marca el que ha sido el segundo premio más alto que se ha llevado una mujer en el concurso, seguida de Susana García, Lilit Manukyan y Laura Gonzalo. Por el momento, Paz Herrera sigue ocupando la primera posición al haberse llevado 1.310.000 el pasado 2014.

La concursante se enfrentó a su primer Rosco el pasado 2 de julio. Por aquel entonces, salía victoriosa cada programa hasta que llegó Marco Antonio, quien se convirtió en su principal rival. Ambos han protagonizado uno de los duelos más competitivos, ya que los empates eran algo habitual y se quedaron a un acierto de hacerse con el bote en varias ocasiones. El gaditano se ha posicionado en el primer puesto en muchos programas, sin embargo, ha sido Sofía quien ha logrado completar el Rosco en su totalidad.

Cuando solo le quedaba por resolver la letra 'H', Roberto Leal quiso saber qué haría con el premio del bote. "¿Sinceramente? Me caigo muerta", confesaba la concursante. "Si no me equivoco, me hablaste de un proyecto que tenías", recordaba el presentador. "Sí, pero, de momento, descansar. De momento, mi proyecto es descansar. Después de descansar mucho, me apetecía hacer algo online del área de psiquiatría. Aunque primero hay que acertar. Voy a soltar lo que tengo, que no va a ser, pero para no darle más vueltas", comentaba ella, sin mucha esperanza por hacerse con el bote.

No obstante, acto seguido, la concursante se quedó muy sorprendida al comprobar que su respuesta era correcta y, totalmente en shock, se llevó las manos a la cabeza. Es por esto por lo que la participante se hizo con 466.000 euros, aunque no es la cifra final que ha ingresado en su cuenta bancaria.









Atresmedia solo retendrá un 19% del premio

Esto se debe a que el premio es dinero en efectivo, por lo que Sofía debe reflejarlo en la declaración de la renta del próximo ejercicio. El premio del bote deberá aparecer en la base imponible general, como una ganancia patrimonial, y tributar al tipo que le corresponda. Teniendo en cuenta el tipo impositivo máximo del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en Vizcaya, Sofía tiene que pagar el 49% del total del premio.

Sin embargo, cada zona tiene sus propias reducciones o deducciones, por lo que el tipo medio final de tributación puede variar. Pero teniendo cuenta este 49%, la ganadora tendría que pagar 213.000 euros en impuestos. Así que, finalmente, solo dispone de 253.000 euros. Se quedará con poco más de la mitad, pero es algo que sucede a todos los que resultan ganadores de una elevada cantidad de dinero. Hace unos meses, Pablo Díaz se llevó 1.828.000 euros y tuvo que pagar 795.180 a Hacienda, por lo que su bote se quedó en 1.030.820.

Por el momento, Atresmedia solo retendrá un 19% del premio de Sofía, aunque tendrá que pagar el restante cuando haga la declaración de la renta. Por este motivo, la cadena le retendrá 88.540 euros, quedándole por pagar 124.460 euros a Hacienda.