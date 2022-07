La dieta que ha seguido Marta López para adelgazar más de 20 kilos: lo cuenta ella misma

Marta López siempre ha llamado la atención por su espectacular figura. No obstante, durante el año 2020, la socialité y colaboradora de 'Ya es Mediodía', sufrió un cambio radical en el cuerpo. Fue así como ella misma confesó que había perdido mucho peso: "Estoy bien. No tengo ninguna enfermedad, ni he tenido ninguna enfermedad", aseguró por aquel entonces.

¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo consiguió bajar tanto peso en tan poco tiempo? Recordamos que incluso cuando comenzó su relación con Alfonso Merlos, la colaboradora aseguraba que ya había perdido nada más y nada menos que 15 kilos. ¿El truco?

Haberse puesto en manos de especialistas y nutricionistas de una clínica de la que ella misma es relaciones públicas. En más de una ocasión, de hecho, ha mostrado los diversos tratamientos que se ha ido haciendo a lo largo de los años. En cualquier caso, lo más importante para ella fue también la dieta que siguió durante un tiempo. Una dieta que, por cierto, ha ganado gran importancia entre los famosos y las celebrities.





"Muchos me preguntáis cómo he adelgazado tanto. Pero lo importante, muchas veces, no es el hecho de adelgazar, sino de mantenerse, sobre todo con salud, que tiene que ser primordial", aseguró López en una ocasión en su perfil de Instagram. A continuación, aseguraba que había optado por comenzar una dieta keto. En otras palabras, "un plan de alimentación bajo en carbohidratos que pueden ayudarte a quemar grasa de manera más eficaz".

¿Qué es la dieta keto?

Se trata de una dieta cetogénica muy baja en calorías, que puede tener altos efectos beneficiosos para reducir la grasa del cuerpo. Normalmente son dietas bajas en carbohidratos, altas y en grasas y moderadas con la cantidad de proteínas. De hecho, la propia Marta López aseguró que solía tomar "productos muy bajos en hidratos y altos en proteína y fibra".

Un estudio publicado en 'Clinical Nutrition' publicado el año pasado revelaba que este tipo de dietas podían ayudar a reducir la obesidad. La investigación demostró que este tipo de intervención nutricional puede inducir una pérdida de hasta 20 kilos de peso, sobre todo de grasa visceral, y de preservar la masa muscular.





Básicamente, en este tipo de dietas se mantiene la cantidad de carbohidratos muy controlada y se reduce el consumo de grasas, lo cual permite que podamos perder grasa de forma generalizada sin que esto pueda afectar al músculo. Cuando lo hacemos, lo que conseguimos es cambiar el funcionamiento de nuestro metabolismo y nuestro propio cuerpo comienza a generar cuerpos cetónicos a partir de la grasa, que se convierte así en el motor que ayuda a nuestro cuerpo a funcionar. En otras palabras: nuestro organismo consume grasa para poder generar energía.