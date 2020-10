Esto es lo que le pasa a tu cuerpo cuando consumes lácteos a diario

La leche, y en general los productos lácteos, son de los alimentos más completos que existen. Es esencial que los bebés y los niños la tomen, pero también es muy importante su consumo en adultos para, por ejemplo, prevenir la osteoporosis, enfermedades infecciosas y mejorar el sistema inmunitario. Proteína calcio, vitaminas A, D y B12 son algunas de las propiedades de la leche y los lácteos.

El prestigioso doctor Antonio Escribano, especialista en Endocrinología, Nutrición y Medicina Deportiva destaca que el consumo de lácteos, por ejemplo, cubre el 75% del calcio recomendado en la dieta. Y no solo eso, ya que una investigación publicada en 'The American Journal of Clinical Nutrition' afirma que el crecimiento óseo y muscular de los niños que consumen leche de vaca puede ser de hasta 4 cm más que con la ingesta de otros productos.

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, REPARACIÓN MUSCULAR, MEJORA DEL SISTEMA INMUNITARIO...

Las vitaminas A y D presentes en la leche y en los distintos productos lácteos es fundamental, según el doctor Escribano, para la prevención de enfermedades infecciosas, como pueden ser las respiratorias. Además, mejora el sistema inmunitario y por lo tanto las defensas del organismo. La vitamina B12 también ayuda a la formación de glóbulos rojos, la regeneración y reparación muscular, y el incremento de la resistencia física. En este sentido, el doctor Escribano destaca que el aporte de hidratos de carbono y proteínas de los productos lácteos deben formar parte de la dieta de los deportistas porque “otorgan la energía y moléculas necesarias para la realización de la actividad física”.

LA LECHE ES FUNDAMENTAL EN EDAD INFANTIL

Según el prestigioso doctor Antonio Escribano, el consumo de leche es muy importante en edad infantil porque el calcio y el fósforo son elementos que “favorecen el desarrollo adecuado de la masa ósea y de los dientes en un momento de la vida en el que el crecimiento de los huesos es fundamental”. Y es que el crecimiento de los huesos puede ser de hasta 4 cm superior si se consume leche de vaca según la investigación del prestigioso 'The American Journal of Clinical Nutrition'

El 75% del calcio recomendado en la dieta viene presente en los productos lácteos y sin duda alguna es un alimento fundamental para gozar de una buena salud. El doctor Ecribano comenta que es necesario el consumo de unos 1300 mg/día. Así pues, sociedades científicas y expertos recomiendan tomar entre dos y tres vasos de leche al día en edad infantil.

LA CAMPAÑA EDUCATIVA DE LA COPA COVAP

La Copa Covap es una iniciativa deportiva y educativa impulsada por COVAP (Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches) que cuenta con el apoyo de bastantes figuras del deporte nacional y que consiste en promover hábitos de vida saludable para luchar contra la obesidad infantil. Todo se enmarca dentro de la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) y es un evento exclusivo que recorre las ocho provincias de Andalucía, donde niños y niñas de 10 y 11 años participan jugando al fútbol y al baloncesto. Más de 25.000 niños y niñas de 1.750 equipos han pasado ya a lo largo de sus ocho ediciones.

