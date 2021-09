Diego Arrabal: la enfermedad que le llevó al hospital y el día que puso en jaque a la serie de Rocío Carrasco

Diego Arrabal, uno de los rostros más representativos de Telecinco, daba un susto a sus seguidores. Ocurría a comienzos de año. El paparazzi permanecía ingresado en Marbella tras contagiarse por la covid-19. "Sigo ingresado. Qué tranquilidad todo. España se queda sin vacunas, sin ministro y con la pandemia desatada sin freno", escribía a través de una storie en su perfil de Instagram. El carismático colaborador de Mediaset sufrió un auténtico susto.









Ante esa circunstancia, recibía numerosos mensajes de apoyo en redes sociales y el cariño incondicional de su hermana. Por ello, decidió rendirle un homenaje público. "Podría ser un sanitario más, un héroe más, pero no, es todo esto y mucho más: qué orgulloso estoy de ti, hermana. Te has reinventado. Te lo dije hace años: tú no tienes límites. Enhorabuena por todo lo que estás demostrando. Te quiero, Inma Arrabal". Así, el colaborador de 'Viva la Vida' mostraba a una de las personas más importantes de su entorno. Un detalle que no pasó inadvertido para sus seguidores, ya que no es algo habitual en él. Una pequeña ventana que abría de su vida privada ante la escena mediática.

LAS ESCASAS REFERENCIAS DEL COLABORADOR DE TELECINCO A SU VIDA PERSONAL

Es una realidad. Diego Arrabal mantiene con recelo (y muy bien separada) su vida personal de la profesional. Tiene al "personaje", según informa El Español, creado y divide ambas facetas. En el ámbito profesional, tiene una férrea personalidad ante las cámaras y se ha pronunciado siempre alto y claro en la pequeña pantalla.

Un ejemplo de ello es su contundente opinión sobre la docuserie protagonizada por Carrasco. Programa, de hecho, que llegó a ver en serio peligro por un motivo muy concreto. Así lo contaba en 'Viva la Vida'. "Rocío Flores está tremendamente mal, muy mal. Para salvarse ella (Carrasco) sacrifica a su hija. Los próximos episodios son muy duros y se están reeditando porque pueden traer consecuencias no muy buenas".









Tal y como ha podido saber el medio anteriormente citado, Diego Arrabal protege mucho a su familia y cuida mucho no exponer a los suyos. "Cada uno tiene ahí un rol y Diego es el ejemplo claro de que se puede estar en televisión y no hablar de tu vida privada. Eso lo marcas tú, como también lo marcaron otros compañeros como Gema López", adelantaba alguien cercano al paparazzi. Además, dicha fuente añadía que "existen dos Diegos, el de la tele y el otro. Diego es un tío muy buena gente, buen amigo y un padrazo".

Arrabal cuenta con muchos apoyos, como lo son su madre, su hijo, y su mujer. Personas que permanecen ajenas al escenario mediático y que siguen de cerca al personaje creado por Arrabal cuando se encienden los focos. Un entorno que el paparazzi cuida de que permanezcan ahí, en la más estricta privacidad.

"Después de 365 días de aprendizaje, me gustaría subrayar lo más importante, esa que nunca abandonaste: tu sonrisa. Ríete de lo que quieras, te lo puedes permitir. Por eso yo ya no creo en los superhéroes sino en ti", escribía el colaborador de Mediaset a su esposa, en sus escasas referencias a su vida personal.