La reprimenda de Díaz Ayuso a Iñaki López por la "información" que ha difundido sobre ella

Su puesto como presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho que Isabel Díaz Ayuso haya generado una infinidad de titulares a lo largo de toda esta crisis en la que nos encontramos inmersos por culpa del coronavirus. La propia Díaz Ayuso de hecho ha sufrido en sus propias carnes lo que se siente al dar positivo por COVID-19 el pasado 16 de marzo. Desde entonces se ha mantenido en cuarentena en un apartahotel.

Ahora, tras haberse convertido en una de las altas de la sanidad madrileña, Ayuso ha vuelto a la actividad política en la calle, no ha dejado de trabajar durante su cuarentena. Es por eso que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid solicitaba a la Asamblea de Madrid comparecer para debatir sobre la situación y gestión de la comunidad madrileña ante el coronavirus.

He solicitado a la Asamblea de Madrid comparecer para debatir sobre la situación y gestión de @comunidadmadrid ante el Covid19.



Pediré un pleno en mayo como el del debate del estado de la región, sin límite de tiempo.



Es lo más democrático en esta situación excepcional. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 14, 2020

El enfado de Díaz Ayuso ante la información que ha dado Iñaki López

A pesar del detalle político de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de someterse a debate público con todos los grupos políticos representados en el parlamento madrileño, lo hay quienes han hecho otra lectura de esta decisión. Es el caso del periodista de La Sexta, Iñaki López.

El presentador de 'La Sexta Noche' ha querido compartir en sus redes sociales información sobre las novedades que se estaban dando alrededor de la política regional madrileña. Es por eso, que Iñaki ha compartido el siguiente mensaje en su perfil: "La Presidenta Ayuso no comparecerá en el parlamento de Madrid hasta mayo", destacando más la ausencia de la presidenta hasta ese mes que el propio ofrecimiento de Ayuso para dar explicaciones.

Iñaki López e Isabel Díaz Ayuso durante una entrevista en 'La Sexta Noche'

También adjuntaba otro mensaje con más información sobre los movimientos del parlamento madrileño: "Otro sí que iran antes. El Parlamento autonómico acoge este martes la comparecencia en comisión del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el 23 de abril un pleno, aunque no se ha decidido todavía el formato de este”.

Otro sí que iran antes. El Parlamento autonómico acoge este martes la comparecencia en comisión del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el 23 de abril un pleno, aunque no se ha decidido todavía el formato de este. — Iñaki López (@_InakiLopez_) April 14, 2020

Estos mensajes parecen no haber sentado demasiado bien a Isabel Díaz Ayuso, que no ha reparado en contestar al presentador de La Sexta: "En lugar de comparecencia (10 min), he pedido pleno monográfico multiplicando el tiempo para debatir oposición y yo. Pleno de preparación especial mientras, además, gestionamos una crisis sanitaria. La última semana de mes es inhábil; también la he propuesto", contestaba contundentemente Ayuso, terminando su mensaje con un sutil pero directo: “Información...”.

Fuentes del Gobierno regional han indicado a Efe que la fijación de la fecha en el mes de mayo se debe a que, para preparar un pleno como el debate del estado de la región, se necesita más margen para "recabar más información" sobre la crisis del COVID-19 y por ello se requieren "dos o tres semanas más".

En lugar de comparecencia (10 min), he pedido pleno monográfico multiplicando el tiempo para debatir oposición y yo. Pleno de preparación especial mientras, además, gestionamos una crisis sanitaria.



La última semana de mes es inhábil; tb la he propuesto.



Información... https://t.co/sq9bcE9HLr — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 14, 2020

