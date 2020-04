Díaz Ayuso, en 'El Cascabel': "Nos dejamos la piel para conseguir lo mejor para toda España, no solo Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la crisis sanitaria en España a causa del coronavirus. La dirigente regional, que hace apenas unos días recibió el alta después de haber dado positivo por coronavirus, contó que lo primero que hizo fue visitar las instalaciones del hospital de campaña de IFEMA, donde "se ha creado un ambiente especial".

Ayuso también anunció que "en pocas semanas" tiene intención de comparecer ante la Asamblea de Madrid en un pleno en el que se rindan cuentas de la gestión del COVID". Sobre el modo en que la Comunidad abordó la situación, la presidenta regional explicó que "la Sanidad de Madrid tenía que crecer para triplicar las UCI, hacer el hospital de IFEMA, medicalizar hoteles y unir en un único mando la sanidad pública y privada y contener la ola".

Acerca del confinamiento, Ayuso dijo que "no nos gusta a nadie y somos conscientes de la importancia de la economía, pero la vida es lo único que no se recupera. No sabemos la cifra real de contagios ni cómo deja el cuerpo". "El cuarto avión que va a traer 80 toneladas de material sanitario ya está rumbo al aeropuerto de Madrid Barajas. La pandemia está afectando a todos, pero tenemos que analizar y hacer estrategia".

La dirigente popular también quiso destacar "la colaboración público-privada en esta epidemia, que está siendo impresionante. Hemos conseguido más de 15 millones de euros de donaciones de personas y empresarios que han dado lo que han podido", explicó Ayuso.

En cuanto a sus reticencias con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Ayuso afirmó que "el Gobierno confunde el 'mando único' con 'únicamente mandar'". "Dijimos directamente al Gobierno que teníamos que cerrar los colegios y paralizar las actividades. Fuimos avisando de que había que cortarlo para ganar tiempo y extender la sanidad como hemos hecho", añadió Ayuso. "Es el momento de ponerse a trabajar, a saber cómo acabar con el virus, cómo proteger a los ciudadanos para que esto no vuelva en octubre y cómo colaborar con la empresa en lugar de atacarla", concluyó la presidenta madrileña.