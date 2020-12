El detalle de Carmen Borrego en ‘Viva la vida’ con Terelu que puede romper definitivamente con las Campos

El detalle que ha tenido en las últimas semanas Carmen Borrego, la hija mayor de María Teresa Campos, ha provocado una nueva guerra en la familia Campos y esta puede ser la definitiva. Madre e hijas han estado en las últimas semanas en el punto de mira de gran parte de la opinión pública, en especial del mundo 'Sálvame', tras el encontronazo que tuvieron con Jorge Javier Vázquez en una entrevista a principios de temporada.

La actitud de María Teresa Campos enfadó y mucho al presentador. Jorge Javier ha reconocido en reiteradas ocasiones que no le gustó nada la actitud desprendida por la malagueña durante la entrevista y ha explicado que le ha provocado más de una lágrima.

El inesperado encuentro

Sin embargo, todo parecía acabar hace una semana, cuando Jorge Javier Vázquez y Carmen Borrego, hija de María Teresa, se reencontraran en pleno directo. “Yo os quería hacer sufrir por lo mal que os portasteis. Lo digo de broma, yo ya de eso me he olvidado”, le explicó Jorge Javier a Carmen Borrego bajo la atenta mirada de Sandra Barneda, que durante ese fin de semana ha sido la encarga de presentar el espacio de 'Viva la vida'.

Jorge Javier Vázquez, asimismo, también explicó durante esa conversación que esta polémica les dio muy buenos datos de audiencia. Eso sí, tras meses sin hablarse, la intención que tiene Jorge Javier es llamar a María Teresa Campos antes de Navidad. "Nos dieron unas semanas de gloria maravillosa. Venga Campos, vengas Campos… y las audiencias se disparaban", ha reconocido.

El gesto que no le ha gustado a Terelu Campos

Este sábado, ambas hermanas han tenido un encontrazo en 'Viva la vida' después de que la hija de Terelu, Alejandra, fuese crítica con su tía. "Decir que uno se ha cargado la carrera de una madre es muy hiriente y desde luego se lo manifestaría a Jorge si me lo hubiera dicho a mí", ha explicado Terelu.

Mila Ximénez y Terelu Campos

Un gesto que no le ha parecido para nada apropiado y que ha hecho vivir tensos momentos dentro de la familia. “Si Jorge hubiera dicho eso de mí yo se lo habría reprochado, no fue oportuno que mi hermana Carmen le dijese ‘te quiero’ a Jorge tres veces después de lo que había pasado”, ha explicado. Para Terelu "No era oportuno en ese momento. Ya está".

