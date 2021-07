Desvelan la posible identidad del cocodrilo de Mask Singer: está acusado de estafa y blanqueo

'Mask Singer' volvió a la parrilla de Antena 3 con una edición llena de sorpresas. El formato volvió por todo lo alto y desvelando la identidad de la máscara más sorprendente hasta el momento. Los investigadores desenmascararon a un gran fichaje internacional y su cara al descubrir su identidad lo dijo todo. Javier Calvo, Javier Ambrossi, José Mota y Paz Vega no daban crédito al ver sobre el escenario a La Toya Jackson.

A raíz de este momento, los grandes concursantes no han dejado de sorprender a los espectadores y se han subido al escenario reconocidos personajes como Isabel Preysler, Esperanza Aguirre, Paloma San Basilio, Mel B, José Manuel Calderón, Mar Flores o Eva Hache. A pesar de ello, todavía quedan máscaras pendientes por resolver y muchos se preguntan si el resto de disfraces seguirán el mismo nivel. Por el momento, este miércoles, se desveló la identidad de María Zurita y Pepe Reina.

No obstante, son muchas las teorías que tanto los espectadores como los investigadores barajan. Uno de los personajes que más quebraderos de cabeza está dando es 'Cocodrilo'. Tras escuchar las pistas y al concursante interpretar un tema de One Directon, los investigadores comenzaron a especular y pusieron sobre la mesa sus teorías más locas.

Algunas de las pistas sobre quien está escondido bajo el disfraz son: "La vida me ha tratado bien, no os lo voy a negar. He vivido cosas y he estado en sitios que os volarían la cabeza, pero siempre hay un lugar que me trae recuerdos especialmente buenos. ¡Tremendas noches rompiendo tarimas al ritmo de la música!".

"¿Y si ahí debajo está José Luis Moreno?"

A raíz de esto, Ambrossi, Mota y Vega señalaron a personajes reconocidos como Bertín Osborne, Loquillo o Joaquín Cortes. Sin embargo, Calvo no se mostró de acuerdo con sus compañeros y opinó lo siguiente: "Ha dicho que tiene relación con la corona británica y se me ocurre una persona que ha actuado para la reina. Dice que es bilingüe y esta persona está haciendo ahora una serie en inglés. Dice que donde más alegrías ha tenido es en una fiesta. ¿Qué tal 'Noche de fiesta'? ¿Y si ahí debajo está José Luis Moreno?".

El resto de investigadores se quedaron muy sorprendidos con la teoría de Calvo, aunque les pareció que tenía sentido. Moreno sería un fichaje que resultaría ser muy impactante. Esto se debe a que, actualmente, ocupa todos los medios de comunicación tras haber sido detenido por delitos de malversación, estafa, blanqueo de capitales, integración en organización criminal y alzamiento de bienes. En el momento que se grabó 'Mask Singer' esta polémica seguía sin conocerse, por lo que tampoco resulta tan raro que se proponga el nombre del productor como concursante.

Como consecuencia, es muy probable que Moreno no sea quien se esconde bajo el 'Cocodrilo', ya que Atresmedia habría editado el programa antes de emitirlo para no mojarse en la polémica. Por este motivo, la ocurrencia de Calvo ha sido muy comentada en redes sociales y ha desatado las bromas de los usuarios de Twitter. "Menudo 'plot twist' que 'Cocodrilo' fuese José Luis Moreno", señalaba una tuitera.

JOSÉ LUIS MORENO.

