Desvelan si Antonio Montero seguirá apareciendo en Sálvame tras ser expulsado por Carlota Corredera

Antonio Montero vive sus horas más bajas en "Sálvame". El polémico colaborador, que ha demostrado más de una vez no tener pelos en la lengua, tuvo este martes un momento de máxima tensión en plató con la presentadora Carlota Corredera por calificar a Rocío Carrasco de "mala madre". "Si Antonio Montero se queda en el plató yo me voy. Yo no voy a permitir que después de todo lo que hemos explicado este hombre se permita el lujo de llamar a Rocío Carrasco mala madre delante de mí", decía visiblemente enfadada Carlota a los directores del programa.

En ese momento, Antonio Montero decidió levantarse de la silla y marcharse sin hacer declaraciones ni contestar al órdago de Carlota. Dos días después, Antonio Montero sigue sin haber aparecido en "Sálvame". ¿Ha sido expulsado del programa? ¿Ha prescindido de él 'La Fábrica de la tele'? Según señala Jaleos, la relación de Montero con la productora "sigue adelante". Otra cosa es esta riña que ha mantenido con Carlota, eso tendrán que "solucionarlo ellos como vean".

Por tanto, es muy probable que en los próximos días veamos de nuevo a Antonio Montero en el famoso espacio de Telecinco. Aunque será más improbable verlo bajo la dirección de Carlota Corredera. "No todas las opiniones son respetables: tolerancia 0 con los comentarios racistas, homófobos, tránsfobos... y también con los machistas", escribió la periodista en Instagram con la canción 'Con las alas al viento' de Rocío Jurado tras la fuerte trifulca con su compañero.

LA FUERTE UNIÓN ENTRE CARLOTA CORREDERA Y ROCÍO CARRASCO

Carlota Corredera se ha convertido en la más fiel defensora de Rocío Carrasco. En su reencuentro de ayer, quedó plenamente demostrado. "¿Cómo estás?", le preguntó Carlota Corredera a Rocío Carrasco nada más arrancar el programa en el que la hija de Rocío Jurado volvía a ponerse frente a las cámaras. "Estoy nerviosa... Estoy bien… agradecida sería la palabra", decía con decisión antes de decir: "Estoy orgullosa de ti." Esta afirmación hizo que Carlota Corredera se emocionase y se viese cómo se le empañaban los ojos. Es más, Rocío ha llegado a considerar a Carlota como "mi nueva hermana".

Para Carlota Corredera, el programa sobre Rocío Carrasco ha sido uno de los grandes hitos de su carrera. Y lo ha defendido a capa y espada. "Dicen que ha sido el formato del año, la serie revelación, que se ha hecho historia y que hay un antes y un después en este país. Pero la verdad es que cuando arrancamos la única intención era ayudar a una mujer que pedía un altavoz para romper su silencio", dijo este miércoles en el arranque del programa. Y añadió: "Sacudió la conciencia colectiva de un país al que todavía le falta mucho para abrazar sin complejos la lucha contra todas las víctimas de violencias de género".

