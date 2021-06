Carlota Corredera corta 'Sálvame' y exige expulsar a Antonio Montero por lo que ha dicho de Rocío Carrasco

Carlota Corredera ha hecho que los espectadores de 'Sálvame' vieran la continuidad de la emisión del programa en peligro. Tanto es así que ha dado a elegir a la dirección del espacio: "Antonio Montero o yo", decía la gallega.

La presentadora le ha trasladado al director de 'Sálvame' que ella no seguía en plató si el colaborador no se marchaba, algo que finalmente no se ha producido porque el paparazzi ha abandonado el programa de manera voluntaria.









El motivo de la trifulca venía por unas palabras de uno de los colaboradores del programa. Antonio Montero ha indicado que Rocío Carrasco es una "mala madre" y esto ha hecho saltar por los aires el formato que lleva más de 10 años en directo. Carlota Corredera se ha ido de inmediato al director para decir: "Si Antonio Montero se queda en el plató yo me voy. Yo no voy a permitir que después de todo lo que hemos explicado este hombre se permita el lujo de llamar a Rocío Carrasco mala madre delante de mí", decía visiblemente enfadada.









La cámara seguía a Antonio Montero y los espectadores observaban anonadados la pantalla. Finalmente, el programa ha seguido su curso habitual aunque se mascaba la tensión en el ambiente.

Sale a la luz el dinero que ingresó Rocío Carrasco antes de su docuserie

El diario 'El Periódico' ha desvelado hace escasos días en exclusiva cuánto dinero ingresó Rocío Carrasco el año pasado; una cantidad que asciende a 25.164,66 euros, tal y como ha descubierto la jueza que lleva la demanda que Antonio David Flores interpuso contra su exmujer por impago de la pensión de manutención de su hijo David desde el año 2018.

En el documento al que ha tenido acceso el medio anteriormente citado se refleja el patrimonio de la hija de Rocío Jurado, que el año pasado percibió una cantidad total de 25.164,66 euros brutos, una cantidad muy alejada de lo que muchos imaginaban que podría ganar la hija de 'La más grande' con sus exclusivas en prensa, el espectáculo sobre la figura de su madre que está realizando por todo el país - ahora paralizada por la pandemia - y por los derechos de autor de las inolvidables canciones de Rocío Jurado, de los que es heredera universal.

Además, el informe recoge que en el ejercicio 2018 - año en el que dejó de pagar la manutención de 200 euros mensuales para su hijo David - Rocío Carrasco ingresó tan solo 0.01 euros; es decir, un céntimo.