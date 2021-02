Desvelado el motivo por el que Malú no volverá a 'Mask Singer': ya tiene sustituta

Este jueves se ha anunciado que Malú no volverá a formar parte de la mesa de los investigadores en 'Mask Singer'. Según ha adelantado ABC, Paz Vega será la encargada de sustituir a la cantante en el concurso de Antena 3.

Tras ganar la primera temporada del espacio, bajo el disfraz de Catrina, la actriz vivirá el talent desde el otro lado y tendrá que descubrir qué famosos se encuentran cantando bajo los disfraces. Esta vez, puede que la intérprete cuente con cierta ventaja, dado que conoce lo que es estar en la piel de las máscaras.

El programa presentado por Arturo Valls y producido por Fremantle ha tomado la decisión de fichar a Paz Vega tras enterarse de que Malú volverá a 'La Voz' para ejercer como coach. La tercera edición del talent musical se encuentra en fase de preproducción, lo que le impide estar en ambos formatos de la cadena.

Malú preguntándole a Albert Rivera si es el político de Mask Singer. El MOMENTAZO de la noche ������ pic.twitter.com/mY2IaSx0B5 — ELIAN VAYÁ (@ElianFanMalu) November 19, 2020

A pesar de ello, el concurso seguirá contando con José Mota, Javier Calvo y Javier Ambrossi como investigadores, los que serán los nuevos compañeros de Paz Vega. El formato será el mismo para la segunda temporada, a excepción del mencionado cambio en la mesa del jurado.

Durante la emisión de la primera edición, se rumoreó que esta segunda entrega comenzaría a grabarse en enero de 2021, lo que no se ha cumplido. No se sabes los motivos, quizás los obstáculos generados por la pandemia, pero, actualmente, todavía se encuentra en fase de casting.

Aprendiendo de los errores del pasado, la cadena prometió que el programa regresaría con pistas de mayor dificultad y que el nivel de celebridad de los concursantes será aun mayor. Esto se debe a que, en tan solo el primer episodio, se desenmascaró a Georgina Rodríguez, lo que sorprendió mucho a los espectadores. Sin embargo, a partir de entonces, el público se quejó de que el nivel de fama de los participantes era muy monótono.

Paz Vega se ha convertido en la ganadora de "Mask Singer: adivina quién canta". pic.twitter.com/KKd3t15uUx — Minuto España (@minutoiberico) December 24, 2020

Pepe Navarro, Màxim Huerta, Terelu Campos, Toni Cantó, Albano Carrisi o Pastora Soler fueron algunos de los famosos que decidieron participar y esconderse bajo los trajes para cantar como nunca antes lo habían hecho: con la voz distorsionada y sin revelar su identidad.

La segunda temporada del formato se espera con muchas ganas, dado que el debut llegó a la pequeña pantalla por todo lo alto. En el horario del prime time, logró sumar 2,7 millones de espectadores de media y la final se superó con tres millones de espectadores y casi un 26% de share. El espacio se convirtió en todo un éxito, favorecido por la activa interacción de los espectadores a través de las redes sociales al comentar quienes creían que se encontraban bajo las máscaras.

'Veo cómo cantas'

Gracias al triunfo de 'Mask Singer', Atresmedia ha decidido apostar por otro formato de éxito internacional y adaptará 'I Can See Your Voice', bajo el nombre de 'Veo cómo cantas'. La cadena ya ha puesto en marcha las grabaciones, pero no se sabe la fecha en la que pasará a formar parte de la parrilla de Antena 3.

Este espacio es un guessing show musical en el que, con la ayuda de un grupo de famosos y un conocido artista invitado, un concursante tendrá que adivinar si unos "cantantes misteriosos" son buenos o malos vocalistas, sin oírlos cantar. Tan sólo por su apariencia, su forma de moverse, de hacer playback o su actitud en el escenario.

En este caso, el programa estará presentado por Manel Fuentes y contará con cuatro asesores fijos: Ruth Lorenzo, Ana Milán, Josie y El Monaguillo. La función de estos consiste en ayudar a los concursantes a diferenciar a los buenos vocalistas de los que no tienen futuro en la industria musical.