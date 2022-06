Desvelado el motivo por el que Joaquín Prat ha desaparecido de 'El Programa de Ana Rosa' y 'Cuatro al día'

Este martes, Patricia Pardo y Ana Terradillos han vuelto a ponerse al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en los contagios por coronavirus y la invasión de los rusos a Ucrania, Pardo daba paso al ‘Club Social’. Este espacio está dedicado a la crónica social y es presentado por Joaquín Prat.

No obstante, esta vez, lo que ha llamado la atención es la ausencia del también presentador de 'Cuatro al día'. "Me voy al club social que hoy no tenemos a Joaquín Prat", anunciaba Patricia Pardo, informando a su vez de que sería ella la encargada de coger las riendas y sustituir a Prat para analizar las últimas noticias del corazón, además de lo sucedido los últimos días en 'Supervivientes'.

De esta manera, después de despedir la mesa de actualidad y sucesos, la presentadora volvía a aparecer en pantalla para sentarse en el sofá junto al resto de colaboradores del corazón. Esta ausencia de Prat sin previo aviso preocupó a los espectadores, dado que las últimas veces que ha desaparecido del formato ha sido tras dar positivo en coronavirus o para irse de aventuras de la mano de Jesús Calleja para 'Planeta Calleja'.









Las sustitutas de Joaquín Prat

Es por esto por lo que el colaborador Pepe del Real ha sido quien ha entrado en directo, a mitad de la mañana, para hacer un adelanto de los contenidos que se tratan a continuación en el 'Club Social' y comentárselos a Patricia Pardo. El comunicador comentaba el último beso de Anabel y Yulen, además de las últimas noticias sobre la ruptura de Shakira y Piqué. Siendo esta una función que siempre suele llevar a cabo Prat.

A pesar de ello, ningún miembro del equipo de Telecinco ha aclarado el motivo por el que Prat se ha ausentado del programa. La conductora del espacio de Telecinco se ha limitado a confirmar la ausencia de su compañero y a asumir su papel en el espacio. Esto ha dado mucho que hablar, ya que, el pasado lunes, Prat tampoco se ponía al frente de 'Cuatro al día' y aparecía Mónica Sanz en su lugar.

Aunque no ha habido explicaciones al respecto por parte de sus compañeros, resulta que el programa de Cuatro que presenta Prat ha sido galardonado en los Premios Alcazaba 2022 como el mejor programa diario. Por este motivo, el conductor del espacio ha tenido que viajar hasta Ávila, donde se ha celebrado la gala, para recogerlo como representante del formato.