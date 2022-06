Desvelado el motivo por el que Ion Aramendi no ha presentado 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Este domingo, el presentador de Telecinco, Ion Aramendi, no ha podido acudir al plató de 'Supervivientes' para, como es habitual, presentar una nueva edición de 'Conexión Honduras'. En este sentido, Aramendi ha sido sustituido Carlos Sobera .

Pasadas las ocho de la tarde, el propio presentador utilizaba su cuenta de Twitter para excusar su ausencia, dando difusión al mensaje publicado por Mediaset España: "Esta noche no estaré en Conexión Honduras , me da mucha pena pero me toca estar en el banquillo por dar positivo en Covid, aunque afortunadamente me encuentro perfectamente, me sustituye el gran Carlos Sobera. Un abrazo grande a tod@s!"

En este sentido, Carlos Sobera hará doblete esta semana, ya que también se pondrá al frente de la gala habitual del próximo martes: 'Tierra de nadie'.

Ion Aramendi, baja en 'Supervivientes'

Durante el programa de este domingo, Ion Aramendi ha entrado a través de videollamada para charlar con Carlos Sobera, y ha aprovechado este momento para explicar a todos los espectadores cómo se encuentra: "Soy positivo (...) Ya estoy saliendo, han sido unos días más complicados". Durante el programa, el presentador vasco no ha dudado en utilizar las redes sociales, para, con la alegría que le caracteriza, comentar algunos momentos del programa.

La trasmisión de la covid encadena dos semanas de ascenso en coincidencia con el avance de las nuevas variantes de ómicron (BA.4 y BA.5), no solo en España sino también en otros países del entorno europeo, un escenario epidemiológico que repercute en la ocupación hospitalaria, que asciende del 5,5 % al 6,6 % en la última semana, con más de 8.200 pacientes ingresados.

La situación epidemiológica en España viene empeorando en las últimas semanas y principalmente desde este martes, con una incidencia acumulada en los ciudadanos de 60 años a más, que ha escalado en más de 100 puntos, hasta los 755 casos.

Mientras, la ocupación hospitalaria general ha rebasado el umbral de los 8.000 pacientes (sube desde los 6.700 en dos semanas) y con las UCI que sobrepasan el 4,3 %, considerado riesgo muy alto de saturación, con 388 pacientes críticos.