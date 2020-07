Carlos Lozano se enfrenta a Miriam Saavedra: “Te has aprovechado de mí”

Miriam Saavedra ha valorado hoy en 'Sálvame' la relación que mantuvo con Lozano. Y es que, con el paso del tiempo... Miriam se ha dado cuenta de que con él, se sentía “pequeña” y que este fue el detonante de su ruptura. “No supimos hacer las cosas bien por ambas partes”, indicó la ex del reconocido presentador. Además, cuando le han preguntado si está manteniendo relación con otra persona, ha optado por el silencio. Miriam ha afirmado que llevaba un tiempo sin saber nada de Carlos, salvo por el perro que ambos tuvieron en común. Una relación a la que han intentado darle en numerosas ocasiones una segunda oportunidad.

Ante tales declaraciones, Carlos Lozano ha entrado por teléfono en el programa visiblemente alterado y enfadado. Entre otras cosas, ha querido transmitir su decepción por su exnovia a quien le ha llegado a decir que no quiere volver a verla jamás. Su principal baza que ha asegurado en directo es que Miriam miente y que ha intentado por todos los medios hablar con él.

“Ayer me llamaste diciendo que te había dado una crisis de ansiedad, puedo desmontarte tu historia en un minuto”, le recriminaba Carlos que, asegura, tiene pruebas de que la chica ha intentado por todos los medios acercarse a él: “Eres una malagradecida, has jugado con todos... sé sincera y abre tu corazón”.

Miriam ha intentado defenderse asegurando que “esto es indignante”, tratando por todos los medios de abandonar el plató. Y añadía: “Yo te dejé las cosas claras, le dije que estaba rehaciendo mi vida y que me dejara un poco tranquila”.

El presentador seguía en su argumento y le decía lo siguiente: “Reconoce que te has reído y te has aprovechado de mí” y ella lo negaba... “Lo he pasado muy mal, me ha engañado”.

Un momento de tensión por tanto se ha vivido en plató. Está claro que, por el momento, no hay vuelta atrás y la relación entre Miriam Saavedra y Carlos Lozano está acabada.

Además, Miriam se ha enfrentado crudamente con el colaborador de 'Sálvame', Rafa Mora, al que le ha pedido silencio. Una situación crítica que ha acabado por el abandono de la chica de plató por lo tenso de la situación.