Belén Esteban aclara sus intenciones sobre dejar 'Sálvame' en un futuro próximo: "No fue un arrebato"

Desde el fin de semana, Belén Esteban está acaparando la atención de todo los espacios de Telecinco. Después de protagonizar un tenso momento con Paz Padilla por su diferentes opiniones sobre el coronavirus, la colaboradora de Telecinco preocupó a sus compañeros al dejar caer que no tardaría en abandonar la televisión. Durante su entrevista en el ‘Deluxe’, donde se enfrentó al ‘polideluxe’, Esteban fue preguntada por si había pensado en abandonar 'Sálvame', donde colabora a diario

"Este año he estado a punto", soltaba la de Paracuellos, dejando muy sorprendidos a sus compañeros y asegurando que su marido, Miguel, lo sabe . "No quiere decir que me voy a ir ya, pero a mí me queda poco", apuntaba tras afirmar que no se trata de que haya recibido otras ofertas en otras cadenas. "El día que me vaya de la tele, me voy de la tele… Muchas veces estoy cansada, mi madre vive en Benidorm, tengo ‘Sabores de la Esteban’, voy a sacar más cosas…", contaba, revelando que tiene otros proyectos en su vida que le permitirían salir del programa, pero seguir teniendo ingresos.

"Me queda poco tiempo en ‘Sálvame’. Es una decisión muy fuerte que voy a tomar en la vida y que a lo mejor puede estar equivocada y me la tengo que plantear poco a poco. Hay personas que me necesitan y tengo que estar porque no me lo perdonaría", confesaba, aunque no será una decisión inminente, ya que, como ha asegurado, "acaba de renovar con La Fábrica de la Tele".

Belén Esteban diciendo que le queda poco para irse de la tele.



El día que eso pase se acaba Sálvame #polibelenpic.twitter.com/CvLz6U5wtG — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 23, 2022









"No quiere decir que me vaya ya mismo"



Asimismo, insistió en que es una decisión que se pensara “poco a poco”, ya que, además, se siente “muy bien valorada y pagada” por la productora y la cadena. A pesar de que sigue plateándose abandonar los platós de televisión, reconoció que esta segura de que, el día que se vaya, lo echará de menos: "Lo tengo claro".

Estas palabras de la colaboradora han llegado hasta ‘Sálvame’, donde sus compañeros no han dudado en preguntarle al respecto. “A ver, Belén ¿Fue un arrebato? No nos hace ninguna gracia, eh”, quiso saber Terelu Campos. "No fue un arrebato", aseguraba Esteban, dejando claro que de verdad tiene esa opción en mente. “No quiere decir que me vaya ya mismo, pero llevo ya muchos años en televisión, ya vas pensando en tu futuro y en muchas cosas…”, se justificaba.

Tal y como contaba la colaboradora, ha sido su familia quien le ha quitado de la cabeza el tomar esta importante decisión a corto plazo: "Yo soy una mujer a la que la casa se le cae encima. Para veinte o veinticinco días tu casa está fenomenal, pero al día 26 ya estoy queriendo tirarme por una ventana". De esta manera, ha confirmado que todavía no ha tomado la decisión porque no quiere dejar de trabajar.