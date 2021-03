El desplante de Pablo Díaz a su rival en 'Pasapalabra' que enciende las redes: "Soberbio"

'Pasapalabra' ha sido el programa más comentado este jueves en redes sociales por un detalle que se ha producido justo al final. Es más, sucedía cuando Roberto Leal ya estaba despidiendo para dar paso a la actualidad informativa.

Pablo Díaz, uno de los concursantes más reconocidos del formato y que continúa al pie del cañón para hacerse con el bote, ha ganado una vez más a Marta. Ella es su rival de estos últimos días y está dando mucho juego el modo que tienen ambos de disputarse la prueba final del programa.





Díaz volvía a ganar tras el fallo de su contrincante con la letra 'F': "Político que fue primer ministro de Francia entre los años 1984 y 1986". La respuesta eraLaurent Fabiuspero Marta dijó Fignon. Un error que le ha vuelto a dar la victoria a Pablo. Lo que ha enfadado a los espectadores, de hecho, es que el concursante se ha adelantado y ha dicho él la respuesta correcta para demostrar que la sabía. Pero además, ha dado respuesta a la otra palabra que a Marta le quedaba por adivinar. "Y el estrecho, Torres", decía.

Tras estas palabras, el presentador leía: "Resolvemos la 'T'. Estrecho situado entre la Isla de Nueva Guinea y la Península de Cabo York, en Australia...Torres". Este adelanto a Leal y a la concursante ha enfadado a buena parte de la audiencia. Lo han calificado en redes como una falta de respecto y una señal de prepotencia. Sin embargo, también hay personas que han querido defender a Pablo, alegando que su intención no era otra que demostrar que sus roscos son más complicados.





La discusión estaba servida en Twitter: "Yo soy Team Marta", "No me gusta como actúa Pablo" o "Está feo ser soberbio...", eran algunos de los mensajes que comentaban lo que había sucedido en 'Pasapalabra'.

Esta es la táctica que realiza Pablo Díaz para ganar a Marta Terrasa en 'Pasapalabra': "Tengo que jugar así"

Pablo Díaz ha contado por primera vez en mucho tiempo que esta concursante le está obligando a ponerse las pilas y obligándole a llevar otra estrategia a la que normalmente lleva. "Me está obligando a ponerme las pilas, que no está mal. "No muchas veces tengo que jugar así", ha explicado, ante la atenta mirada de presentador, rivales, y cómo no, de su rival.

Terrasa está siendo una de las principales competidoras de Díaz en el programa, especialmente en sus últimas ediciones, donde su capacidad de acierto está siendo bastante considerable, lo que ha provocado, de facto, estar consiguiendo poner en aprietos a su rival. Todas las partes del concurso estaban estudiadas por él, incluido el temido Rosco. "En mis primeros días en el programa fallaba algunas simplemente por ir rápido, por querer acertar muchas en primera vuelta", ha dado a conocer en una entrevista recientemente.