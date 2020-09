La despiadada crítica de Jorge Javier a Ayuso: "Lo peor no es que sea desastrosa"

Jorge Javier Vázquez se ha erigido en el azote de la derecha en nuestro país. Meses después de señalar que su programa, "Sálvame", era para una audiencia de "rojos" y de defender la gestión del gobierno de Sánchez ante la pandemia del coronavirus - lo que le granjeó una sonada discusión con Belén Esteban - el presentador apunta ahora a Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid está siendo muy cuestionada por sus últimas decisiones a la hora de afrontar la pandemia, como por ejemplo confinar 37 áreas sanitarias de Madrid donde el número de casos está disparado. La izquierda madrileña lo ve como un 'castigo' a las zonas más pobres de la región.

Jorge Javier Vázquez tampoco comparte las decisiones de Ayuso y cree que la Comunidad de Madrid en el peor momento de las últimas tres décadas. "Viviendo en Madrid resulta imposible no mirar hacia otro lado y no escribir sobre Díaz Ayuso. No recuerdo un desbarajuste tan vergonzante en la Comunidad. Lo peor no es que Isabel Díaz Ayuso sea una política desastrosa, sino que ella no lo sepa", asegura en un artículo publicado por el periodista en la revista "Lecturas".

Para el presentador de "Sálvame", Díaz Ayuso está "borracha de sí misma" y endilga a la ciudadanía "soflamas más propias de barras de bares a las cuatro de la madrugada que de una profesional seria". "Se ha convertido en toda una experta en darle al ventilador y repartir mierda a diestro y siniestro", asegura.

EL RECADO DE JORGE JAVIER A CASADO

Jorge Javier señala que la presidenta de la Comunidad de Madrid es "el ombliguismo personificado, la megalomanía hecha carne, la ineptitud como bandera y el caos" y recuerda las declaraciones que Ayuso realizó tras su blonca en plató con Belén Esteban. "Cuando tuve la bronca con Belén Esteban pretendió pescar en aguas revueltas, pero el tiro le salió por la culata", señala. Concretamente, Ayuso denunció sobre Jorge Javier la "pretendida superioridad de los que creen que salen por la puerta siendo mejores personas que los demás, y que su listón es tan elevado que a partir de ahí todo el que disiente y ve las cosas de otra manera debe ser atacado y sin respeto, y yo creo que al final se demuestra que él es precisamente lo que critica".

Finalmente, el comunicador sentencia: "No quiero que España se convierta en Venezuela, pero la alternativa que nos ofrece Casado es de todo menos bonita. Mala pinta tiene solucionar el desaguisado de Díaz Ayuso".

