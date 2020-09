Misterio resuelto: descubierto el origen del mote que Jorge Javier siempre quiso enterrar

Jorge Javier sigue en boca de todos. El popular presentador acaba de arrancar una nueva temporada al frente de "Sálvame" o "Sábado Deluxe" y este fin de semana se puso a discutir acalaradamente sobre política con Massiel. Y es que sus fans y detractores no se olvidan de las polémicas que han rodeado en estas últimas semanas al presentador: desde el día que dijo que su programa era sólo para "rojos" hasta la enorme bronca que mantuvo con Belén Esteban después de que la 'princesa del pueblo' criticara abiertamente al gobierno de Sánchez por su gestión de la pandemia del coronavirus.

Todo lo que dice o hace Jorge Javier se mira con lupa y casi nada pasa inadvertido. Es la parte mala de una popularidad que no deja de crecer y que siempre le ha situado en la diana. Incluso, en muchas ocasiones, de su propia competencia. Es lo que le pasó hace unos años con el programa "Sé lo que hicistéis" de LaSexta que presentaban Patricia Conde y Ángel Martín. Jorge Javier era un habitual de sus bromas, tal vez algunas pesadas.

Esta semana, Ángel Martín ha acudido al programa de Andreu Buenafuente en Movistar+ para hablar de sus proyectos profesionales en la misma cadena. En dicha entrevista, el presentador y humorista aseguró que le encantaría que Jorge Javier Vázquez le sustituyera en 'Dar cera, pulir #0" en el caso de que él no pudiera acudir al programa. "Mi sueño sería Jorge Javier Vázquez. Me sentaría en casa a ver a Patricia frente a Jorge Javier. Lo grabaría y lo pondría en bucle. A ver si Movistar cruza la línea y lo ficha", ha asegurado.

EL ORIGEN DEL MOTE "MERMELADA"

Este detalle ha provocado que Ángel Martín desvelara, años después, el origen del polémico mote que puso a Jorge Javier y que ha perseguido al presentador durante mcuhos años. "Una vez dijo que él era muy dulce, como la mermelada. A partir de ahí dije, pues Mermelada. Y estuvimos cinco años llamándole así a diario", ha explicado el el cómico.

Lejos de sentirse culpable por poner este mote, Ángel Martín ha asegurado que le provoca una sonrisa cada vez que los usuarios en redes sociales hablan de Jorge Javier recordando este apodo: "Es oscuro pero es bonito. A veces en redes sociales, hay gente que le escribe y le llama Mermelada. Yo sonrío un poco por dentro, me gusta esa sensación".

JORGE JAVIER: "MI ERROR FUE DARLES CANCHA"

Jorge Javier ha mostrado públicamente durante muchos años sus problemas con "Sé lo que hicistéis". En una entrevista en "La Noria" arremetió con dureza contra los productores del programa. Años después, con el programa ya fuera de la parrilla, mostró una actitud más moderada. "El gran error que tuve con 'Sé lo que hicistéis..'. fue darles cancha. Realmente alimentamos a un programa que era muy minoritario. Al principio me reía muchísimo, luego se volvieron muy crueles y con una mala leche que a mí no me gustaba", llegó a confesar.

