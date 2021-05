Desmienten el último rumor sobre el futuro de Rocío Carrasco en Telecinco

Este miércoles, 'Lecturas' afirmó que Rocío Carrasco podría ser fichada por un formato de Telecinco. Según el mencionado medio, Paz Padilla podría haber sido despedida de 'Got Talent' y la hija de Rocío Jurado podría ocupar su lugar para empujar los grandes datos de audiencia de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' al talent.

'Got Talent' finalizó su sexta temporada el pasado viernes. El programa se despidió por todo lo alto al alcanzar su récord de audiencias con un 25,1% de share y más de 3 millones de espectadores. Es por esto por lo que la cadena y productora, Fremantle, podría estar preparando ya su séptima edición.

Según ha afirmado verTele, la séptima temporada estaría ya en fase de cásting para comenzar las grabaciones el mismo mes de junio. Por el momento, la mecánica, el contenido y el jurado se mantendrán en los próximos episodios. De la misma manera, el mencionado medio ha desmentido los rumores del futuro de Carrasco en Telecinco y, según fuentes consultadas tanto de Mediaset como de Fremantle, Rocío Carrasco no será una de las juezas.

Aunque a muchos les había empezado a agradar la idea, la madre de Rocío Flores, quien actualmente se ha convertido en una figura muy importante para los espacios de Mediaset, no será una de las nuevas apuestas del formato.

Las grabaciones del talent todavía no han empezado, por lo que la cadena y la productora han decidido reservarse las novedades del formato para más adelante. No obstante, no descartan ninguna posibilidad de las que se han especulado, como que Padilla ha sido despedida y ya no formará parte del elenco de jueces.

A pesar de ello, la cómica seguirá formando parte de la cadena, dado que tiene un contrato con Mediaset. Es por esto por lo que solo se trataría de un "despido" por parte del talent. Aunque ya no formase parte del mencionado programa, Padilla seguiría poniéndose al frente de 'Sálvame' o de otros espacios de la cadena.









Rocío Carrasco volverá a Telecinco este miércoles

El pasado 21 de abril, el espacio de Telecinco hizo historia al contar con la propia Rocío Carrasco en el plató para resolver las dudas de los colaboradores. Esta decisión gustó mucho a los espectadores, lo que se vio reflejado en los datos de audiencia, ya que 'Rocío: contar la verdad en directo' sumó un 32.5% de share y 3.041.000 espectadores. Dado el éxito de su visita, este miércoles 19 de mayo, la protagonista volverá a intervenir en directo a lo largo de la emisión.

'Dejándonos la piel' es el título del undécimo episodio de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Entrega en la que el espacio hará hincapié en los litigios y procesos judiciales que la han señalado estos últimos cinco años a raíz de la separación de Antonio David Flores. Este nuevo programa volverá a ser conducido por Calora Corredera a partir de las 22:00 horas con la novedad de la participación de Carrasco.

Este episodio se emitirá en dos partes y abordará algunos de los acontecimientos más llamativos de la vida de Carrasco, sucedidos entre diciembre de 2016 y agosto de 2019. En esta ocasión, los colaboradores invitados para analizar los nuevos testimonios son Ana Bernal-Triviño, Carme Chaparro, Montse Suárez, Paloma García Pelayo y Alonso Caparrós, entre otros. Además, el programa contará con la actuación musical de María José Llergo con el tema 'Tu piel'.