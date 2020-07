La desconcertante cara de Fani tras conocer los resultados sobre su posible embarazo en 'La casa fuerte'

Era uno de los atractivos principales de la última gala de 'La casa fuerte', saber si Fani Carbajo estaba finalmente embarazada. Se ha tenido que esperar al final de la gala para saber si la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' estaba en cinta.

Antes ha tenido que soportar las acusaciones que sus compañeros han lanzado sobre su relación con Christofer. Tras una discusión entre la pareja con Ferre y Cristina, estos amenazaron con contar algunas intimidades que Fani había soltado sobre su pareja: "No voy a hablar porque te quiero, si no cuento todo lo que sé. ¡No me hagas hablar!", amenazaba el joven.

A tal punto fue la curiosidad que generó el comentario de Ferre, que Jorge Javier lo apartaba junto a su pareja para saber de que se traba. Él se reafirmaba en que no iba a decir nada, sin embargo el presentador catalán sabía como sonsacar la información: "Hagamos un juego: yo te expongo teorías y tú me dices si es verdadero o falso", a lo que Ferre accedía.

Con este juego, Jorge Javier conseguía sonsacar que lo que se guardaba Ferre era que Fani le había dicho que no estaba realmente enamorada de Christofer. "Si no se mete con ella (Cristina) no tendré que contar nada, pero pienso protegerla con lo que sea", decía el joven que era capaz de todo por proteger a su pareja de los ataques de Fani.

Ya con todos los participantes juntos, era Labrador quien confesaba que Fani tras una discusión con su pareja confesó lo siguiente: "Estoy deseando que tiren a Christofer y metan a Rubén y así hago mi programa redondo", haciendo referencia al otro protagonista de la pareja en 'La isla de las tentaciones". Carbajo lo negó todo.

¡HA SALIDO LA BOMBA! �������� RT si te parece muy fuerte �� https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte9pic.twitter.com/olX9NgCwQi — La casa fuerte (@lacasafuerte_tv) July 9, 2020

No serían las únicas acusaciones que recibiría la pareja, ya que Ferre continuó tirando de la manta: "Palabras textuales. Yo me voy a casar con Christofer para que me paguen la portada y luego vendo el divorcio", volvía a arremeter el andaluz. En esta ocasión Fani no negó esas palabras, sin embargo corrigió a Ferre y dijo que las había dicho en tono de broma con unas amigas.

El resultado del test de embarazo de Fani

A pesar de estas acusaciones que parece que no hicieron mella en la pareja, los focos estaban puestos en saber si Fani estaba embarazada o no. Carbajo lleva toda la semana admitiendo que está teniendo un retraso en la menstruación, con los pechos hinchados, y con náuseas, síntomas relacionados con un posible embarazo. Algo que tampoco sería de extrañar, puesto que la pareja ha admitido en varias ocasiones estar buscando aumentar la familia.

La pareja recibía al final de la gala un sobre por parte de la organización donde ponía el resultado de la prueba realizada. Fani cogía el sobre e intentaba leerlo ocultándoselo a sus compañeros de concurso. Tras un rato de dudas afirmaba que "no lo entiendo, pone muchas cosas". A ella se sumó Christofer, a ver si entre ambos encontraban el resultado.

Fani no comparte los resultados de la analítica, por ahora. #LaCasaFuerte9pic.twitter.com/qv05c8GsIY — ★��������������������☆ (@Chirimesca) July 9, 2020

Era el chileno quien encontraba el resultado de la prueba y exclamaba un "ah, vale, aquí está", sin prácticamente mostrar ningún gesto en su cara. Por su parte Fani se mostraba muy sonriente y besaba a su pareja. Tras esto Jorge Javier preguntaba por el resultado del test. Para sorpresa de todos, Carbajo decidía no hacer público el resultado: "No, lo compartiré en privado con los que vea conveniente".

Por la cara y reacción de ella, todo podría hacer apuntar que sí, que el resultado es positivo. Sin embargo, es la reacción de Christofer la que arroja dudas. Habrá que esperar a siguientes ediciones del reality para saber si finalmente serán uno más en 'La casa fuerte'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

El dineral que deberían pagar los concursantes de 'La casa fuerte' si quieren abandonar

Fani, ¿embarazada de Christofer?: la noticia que puede revolucionar 'La casa fuerte'

La pareja que podría terminar su relación tras 'La casa fuerte': "Quizá no estamos hechos el uno para el otro"