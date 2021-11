David de Jorge desvela la opinión que se tiene de Dabiz Muñoz entre fogones: "Porque está con la Pedroche"

La noche del jueves, Pablo Motos despidió la semana de 'El Hormiguero' con la visita de David de Jorge y Martín Berasategui. Los chefs asistieron al espacio de las hormigas para promocionar su nuevo libro, 'Pan Comido. Más recetas sin vergüenza', en el que hablan de la cocina "sin tonterías e ingredientes raros". Tras habla de qué se puede leer en las páginas de su nuevo trabajo, dedicaron unas palabras a Dabiz Muñoz por las polémicas palabras que pronunció, hace un par de semanas, en el mismo programa, sobre la tortilla de patatas.

El cocinero de DiverXo visitó a Trancas y Barrancas por ser premiado como el mejor cocinero del mundo en los premios 'The Best Chef Awards 2021'. Antes de finalizar la entrevista, el entrevistado tuvo que someterse a las preguntas de Trancas y Barrancas, quienes aprovecharon para resolver una de las polémicas más sonadas en España y que solo un gran chef estrella michelín podía resolver. "La tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla?", se interesó también Pablo Motos.

El chef no se lo ha pensado demasiado y es que parece que es un tema que tiene bastante claro: "Es que es obvio, me ofende que me hagáis esta pregunta, de verdad. Evidentemente sin cebolla", reconocía el cocinero, dejando muy sorprendidos a todos los presentas, ya que lo normal es que la mayoría apoye la tortilla con cebolla. "Queda aclarado para siempre, se acabó", zanjaba el conductor del espacio, que se mostraba totalmente de acuerdo con la opinión de su invitado.

Estas palabras han sido recordadas frente a Robin Food y Berasategui, quienes se han mostrado muy indignados con la opinión de su compañero de profesión. "Dabiz Muñoz es muy majo, pero es un lila", dijo entonces De Jorge, dejando claro que no comparte las palabras del chef.









"Dabiz Muñoz es un cocinerazo"

Asimismo, agregó que no tiene "ni pies ni cabeza que Muñoz haga platos con decenas de elementos y luego se vuelva minimalista con la tortilla". A raíz de esto, con su humor habitual, De Jorge quiso meterse con Muñoz, señalando directamente a su vida personal. "Es un chaval majo que le envidia media España porque está con la Pedroche", soltaba, provocando las risas en plató.

Acto seguido, reconoció que la colaboradora de 'Zapeando' es "una campeona", por lo que su marido "va por ahí como tipo James Dean, como si fuera en un descapotable". Para terminar con el debate, le pidió a Berasategui que comunicase a Muñoz de que la tortilla debe cocinarse siempre con cebolla.

A diferencia de Robin Food, Berasategui solo tuvo buenas palabras para el cocinero de DiverXo: "Dabiz Muñoz es un cocinerazo impresionante y tiene un don par la cocina, sobre la tortilla cada uno tiene que comérsela a su gusto". Aunque se decantó por la posición diplomática, también reconoció que para él la cebolla es esencial para cocinar una buena tortilla de patata.