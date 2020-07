David Cantero carga contra quienes les atacan: "Parece inevitable que te cuelen algunas de sus gilipolleces"

Las redes sociales se han convertido en una herramienta imprescindible para la comunicación y la información entre las personas. La inmediatez y lo ilimitado de sus fronteras las han hecho parte de nuestro día a día. Sin embargo, otra de las características de las redes, como es el anonimato, han hecho que muchos saquen lo peor de sí mismos para convertir redes como Twitter o Instagram en auténticos vertederos de odio.

Este es el caso al que tienen que enfrentarse las figuras públicas, siendo cada publicación, cada paso, valorado cada vez por más miradas dispuestas a poner todo patas arriba y ofender a través de sus comentarios. Un ejemplo claro es la desaparición del debate político en Twitter, donde los insultos y las faltas de respeto reinan detrás de cada tweet.

En Instagram es muy fácil meterse en cualquier publicación de famosos, bien sean influencer, artistas o escritores y encontrar comentarios negativos y ofensivos, que en ocasiones carecen de sentido y razón.

Ante este tipo de comportamientos ha estallado David Cantero. El periodista de 'Informativos Telecinco' ha sufrido en sus carnes el acoso de los haters a través de las redes sociales.

El mensaje de David Cantero contra los haters

El presentador de 'Informativos Telecinco' se ha convertido en un personaje muy activo a través de las redes sociales. Sobre todo, durante el estado de alarma, Cantero ha compartido aspectos de su vida personal desconocido hastas ahora como sus aficiones, muestras de amor, o experiencias de su vida.

También ha intentado por activa y por pasiva, el periodista, concienciar a sus seguidores en el uso y atención en las medidas de seguridad frente al coronavirus, como el uso de mascarilla o la distancia de seguridad.

Sin embargo las buenas intenciones de Cantero parecen no gustar a algunas personas que se dedican a criticar e insultar todo lo que hace el presentador. Ante estos mensajes llenos de odio, David ha querido poner el freno tal y como lo ha relatado en su última publicación.

"A veces, entre tantos amables comentarios, aparece alguno intolerable. Hoy en día parece inevitable que los repelentes “odiadores” te cuelen de vez en cuando alguna de sus gilipolleces", comenzaba escribiendo en una publicación en la que se le puede ver de brazos cruzados y con una mascarilla con un diseño de nombres de ciudades.

También destacaba que por suerte las redes tienen herramientas como bloquear los mensajes ofensivos y poder denunciar los perfiles desde donde se mandan estos mensajes: "Soy implacable con la mala gente, así que ahórrense el esfuerzo..."

"Hoy alguien me reprochaba, de mala manera, que insista en las llamadas a la responsabilidad y contra los insensatos que desprecian las medidas de protección, como las mascarillas... Alegaba que yo no soy quien, ya que no la llevo durante el informativo...Qué se puede responder ante tamaña estupidez?", explicaba uno de los tantos casos que tiene que aguantar diariamente, en esta ocasión quien le critica por no usar la mascarilla durante su informativo.

"Yo, como todos mis compañeros y compañeras, las utilizamos durante toda la jornada laboral sin excepciones y también lo hacemos cuando salimos de trabajar... Es, de momento, la única forma de no contagiar o contagiarse! Tanto cuesta entenderlo? PROTÉGETE Y PROTEGE A LOS DEMÁS, PORQUE PUEDES MATAR Y MORIR SI NO LO HACES!!!!", se justificaba por no aparecer en directo con mascarilla y volvía a hacer hincapié en la importancia del uso de mascarilla.

