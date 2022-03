David Broncano confiesa a Bertín Osborne la adicción que tuvo que superar: "Se me iba la vida"

Este sábado, Bertín Osborne volvió a formar parte de la parrilla de Telecinco con 'Mi casa es la tuya'. Esta temporada cuenta con llamativos invitados y, esta semana, el presentador ha sorprendido a los espectadores a recibir en su finca a David Broncano. De esta manera, el presentador de 'La Resistencia' ha pasado de ser el entrevistador al entrevistado, aunque también hizo algunas preguntas comprometidas a Bertín.

Esta visita del programa de Telecinco fue toda una sorpresa por parte de Broncano, dado que no suele conceder entrevistas a ningún programa, a no ser que se mantengan en la línea del humor. Por esto mismo, ha extrañado que vaya a 'Mi casa es la tuya', donde el presentador suele ahondar en la vida privada de sus invitados. Broncano suele proteger mucho su vida privada y nunca suele pronunciarse al respecto, a no ser que haga algún chiste con su familia o cite a su hermano sobre el escenario, del que solo se conoce que se llama Daniel y es músico, concretamente clarinetista.

A pesar de ello, el comunicador se mostró muy sincero durante toda la entrevista. Además del protagonista, Bertín también contó con Boris Izaguirre, Pocholo y 'El Sevilla' durante una comida en la que intercambiaron anécdotas. "Cuando decidí no cocinar más empecé a perder peso", comenzaba contando el cantante tras reconocer que no fue el único "truco" que utilizó para perder peso.









"Llevo más de un año sin entrar a Twitter ni a Instagram"



El vocalista de 'Mojinos Escozíos' reconoció que logró dejar su adicción por los dulces tras ser hipnotizado por el mago Jorge Luengo. A raíz de esto, el también invitado quiso saber si Broncano también tuvo que renunciar a alguna adicción o vicio. "El mayor vicio que me he quitado en el último año y pico, y que estoy muy contento, es que dejé de usar redes sociales. Llevo más de un año sin entrar a Twitter ni a Instagram", confesaba el presentador de Movistar+.

"Tú sabes que en el móvil te pone el tiempo que estás utilizando las aplicaciones. El día que me fijé en que usaba dos horas al día a Instagram y Twitter me di cuenta de que se me estaba yendo la vida", explicaba el conductor del espacio de Telecinco, haciendo referencia a que logró dejar esa adicción a un lado.

Asimismo, Broncano se mostró muy agradecido por el éxito que había logrado cosechas estos últimos años. "Como presentador gano mucho dinero, gano lo que jamás me imaginé que iba a ganar", aseguraba. "Tengo mucha suerte porque lo gano haciendo bromas y chistes. Eso es mucha suerte y es noble porque lo gano haciendo un poco el bien. Gano dinero sin hacer daño a nadie y con ese dinero lo utilizo en el bienestar de la gente que yo considero”, agregó.