Un reportero de Joaquín Prat se queda en shock al ver un atropello en la puerta de José Luis Moreno

El productor de televisión José Luis Moreno es uno de los personajes más citados en los últimos días. Moreno ha decidido recurrir la fianza de tres millones de euros para evitar su entrada en prisión. El ventrílocuo tiene de plazo hasta mañana jueves antes de las 15:00 horas para abonar la cantidad total exigida por el juez. Para contar todas las novedades, se ha desplazado hasta allí un reportero de 'Cuatro al Día' que adelantaba las últimas noticias en relación a José Luis Moreno desde su domicilio.

Y ha sorprendido porque ha contado 'in situ' una última hora que ha sobrecogido a la audiencia. Así empezaba el directo del periodista. "Entraba hace unos 20 minutos su hermana María Luisa, él iba de copiloto y como entraba más rápido de la habitual no se ha dado cuenta que uno de los perros de José Luis Moreno estaba en mitad del camino y veíamos como uno de los perros era atropellado".









Además, añadía que "por los ladridos del perro parece que no es nada grave, le hemos escrito a José Luis Moreno para advertirle de lo que pasaba. Creemos que ni tan siquiera su hermana ha sido consciente de lo que pasaba".

La situación ha sobrecogido a los espectadores y al propio presentador de 'Cuatro al Día', a Joaquín Prat, que escuchaba atónito la escena que estaba describiendo su compañero de programa. Por el momento, poco más ha transcendido. No obstante, todo parece indicar que el animal ha salido ileso por lo que adelantaba el periodista en directo.

Así rompía José Luis Moreno su silencio en televisión: "No he estado detrás"









José Luis Moreno ha comenzado la entrevista en 'Sálvame' este martes adelantando que no iba a hacer ningún tipo de declaración con respecto a la operación que le ha lanzado al foco de la polémica, pero ha terminado por confesar que si va a la cárcel "será otra experiencia más".

"Menos la muerte de Manolete, me han acusado de todo. Espero que todo se aclare, que la justicia en este país es justicia y que le pueda dar todo tipo de explicaciones a mis amigos de la prensa. No he estado detrás de lo que se ha dicho. Pero en estos momentos, cada uno dice lo que quiere", se ha intentado defender el productor.

"No soy un 'júnior' para cometer delitos cuando están en el final de tu carrera", ha continuado relatando José Luis Moreno. "Quiero que las cosas vayan por su curso normal, tranquilo, legal y sereno. Y lo que ocurra lo sabrán ustedes antes que nadie", aseguraba el productor. En este sentido, también se ha referido al acoso que ha recibido en los últimos días. "Está de moda lo de los acosadores", ha reprochado.