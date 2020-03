Dani Rovira soprende elogiando a un político de Partido Popular 

Si algo está claro estos días es que el coronavirus está sacando lo mejor y lo peor de nosotros como sociedad y como individuos. Esto está provocando que veamos a gente alejada de la solidaridad, saltándose cualquier cuarentena y poniendo en riesgo la salud de prójimo. Pero también estamos viendo como los miembros de la sanidad, transportistas y personal de supermecado, dan lo mejor de sí mismos para poder afrontar esta situación de la mejor manera posible.

También hemos visto como la comunidad china en España se está volcando con este país, haciendo entrega de centenares de mascarillas y material sanitario para poder ayudar. Lo mismo ocurre con la clase política, esta crisis está sacando lo mejor y peor de cada persona en el cargo, esto ha provocado que se den imágenes insolitas como la que ha dejado el actor malagueño Dani Rovira en su Twitter.

Desde que saltase a la fama Dani Rovira siempre se ha declarado un gran amante y defensor de los animales. Siempre lo demuestra e incluso en 'El Hormiguero' el malageño ha tenido un sección donde buscaba familia a animales de protectoras. Además su fundación, Ochotumbao, fomenta programas especiales para animales.

Es por esta faceta de Rovira por la que el actor malagueño ha elogiado al alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, después de la gestión que este está realizando con las perreras municipales de Madrid.

Rovira ha elogiado de altura política y humana a Martínez-Almeida después de que el alcalde de Madrid accediese a una petición del partido político PACMA en la que se pedía que los voluntarios de las protectoras pudieran acceder a poder pasear a los animales que llevaban encerrados durante unos días.

Ante esta petición, Almeida ha respondido que: "Oímos vuestra petición y vamos a autorizarlo con un estricto protocolo sanitario y un proceso de autorización para que pueda ser posible. Ellos también son Madrid".

Este mensaje, y en global, la gestión que está haciendo Martínez-Almeida del foco principal en España del coronavirus le están granjeando numerosas críticas positivas de personas que por ideología pueden resultar contrarias a las del edil popular, como es el caso de Dani Rovira. Tanto que el tweet del actor malagueño pronto ha conseguido más de 3.000 me gusta en Twitter.

A pesar del papel que le ha tocado vivir como alcalde de Madrid, muchos son los que están elogiando las decisiones y la gestión que está haciendo de la ciudad Martínez-Almeida, algo que ha provocado que mucha gente haya cambiado de opinión respecto al alcalde del Partido Popular. Esta última medida con respecto al bienestar animal ha conseguido que su tablón de Twitter se haya llenado de comentarios positivos como los del humorista Goyo Jiménez, y también personas que en su día fueron más críticos con Almeida.

Mire, hace no muchos tuits siempre le respondía criticando o riendome de su gestión, ahora solo tengo que felicitarle y agradecer su gestión día a día.

Esperemos que otros dirigentes tomen nota de este ejemplo. Priorizar a las personas no significa renunciar a atender a los animales. Eso también es humanidad

Sr. Alcalde: se me hace un poco bola el PP (y el resto de partidos, no se crea), pero quería decirle que me está gustando mucho su actitud, razonada y resolutiva, y su compromiso para ayudar en esta crisis. Se agradecen.