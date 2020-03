Martínez Almeida anuncia en COPE que se suspende el pago de SER en Madrid hasta el 28 de marzo

El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida ha anunciado en COPE que los madrileños que tengan que coger forzosamente el coche para tener que ir a trabajar no tendrán que abonar el servicio de estacionamiento regulado, el conocido SER, hasta el 28 de marzo. En una entrevista este lunes en "Herrera en COPE", Martínez-Almeida ha pedido que las empresas se queden sólo con el mínimo de personal imprescindible en sus sedes u oficinas para que más gente pueda permanecer en casa siguiendo la orden dictada por el Gobierno dentro del estado de alarma. En todo caso, el ayuntamiento de Madrid dejará de cobrar el SER para facilitar el desplazamiento en coche particular de aquellos que tengan que acudir a su puesto de trabajo. "Aquellas personas que tengan que ir a trabajar lo harán de manera más segura si no usan el transporte público y si los desplazamientos son lo más cortos posibles. Pero ojo, eso no quiere decir que la gente puede coger el coche sin más. Sólo en un caso justificado", ha señalado en la entrevista con Carlos Herrera.