Dani Rovira habla alto y claro sobre su dura experiencia con el cáncer

Dani Rovira es uno de los actores españoles más queridos por el público. En las últimas horas, el artista madrileño ha concedido una entrevista a la Fundación Josep Carreras con motivo del Día Mundial del Linfoma, celebrado el pasado 15 de septiembre. En este encuentro que ha tenido lugar a través de Instagram, el también cómico ha recordado cómo ha sido su batalla con el Linfoma de Hodgking que le detectaron el pasado mes de marzo y que después de seis meses ha conseguido superar.

Rovira ha señalado en cuestión de horas esta enfermedad pasó de ser desconocida para él a convertirse en parte de él: "Hasta que salió la biopsia, entendí lo que era. Además, los médicos me dijeron que era el linfoma que mejor pronóstico tenía", ha señalado.

Dani Rovira relata su camino para luchar contra la enfermedad

El actor también ha señalado cómo se enteró de que padecía esta enfermedad: "Fue una especie de doble bulto en la parte de la clavícula. Como tenía una amiga médica, le enviaba fotos y me decía que si en una semana no remitía podían ser mil cosas. Al ver que solo crecía me dijo que me fuera a urgencias, pero hacía dos días que habían empezado el estado de alarma".

La situación de alarma que vivíamos en España y la confianza plena que tenía en sus médicos hicieron que descartase una segunda opinión. Tampoco quiso mirar en Internet mucha información sobre la enfermedad, ya que tal y como le relató el médico no sabía cuál era fidedigna y cuál no. En este momento, el actor ha recordado cómo fueron las sesiones de quimio a las que tenía que asistir cada 15 días: "Los días malos no estaba ni para encender el móvil ni levantarme del sofá, pero los que estaba bien quería disfrutarlos".

Los consejos de Dani Rovira

También ha desvelado algunos de sus secretos para llevar mejor el duro camino para superar la enfermedad: "Animaría a la gente a hacer un poco de ejercicio en casa o de la manera que sea. Creo que me ha ayudado a no acabar hecho un despojo al final del proceso. Una buena alimentación y mucho humor, amor y positividad, me empecé a reír de mi mismo en mi segundo día, tienes que intentar llevarlo con ligereza". Sobre este asunto, también ha explicado cuáles han sido las series que le han ayudado a desconectar un poco, Friends y Modern Family: "Me hice un cordón sanitario sobre las noticias, telediarios, redes sociales y todo lo que fuera mala energía, odio y tóxico lo escondí".

Al final de la entrevista, Rovira ha subrayado que se queda con la primera cena con amigos que vivió nada más saber que había superado la enfermedad por la "increíble sensación de libertad y autonomía". Por último, ha desvelado que decidió contarlo porque su caso podría ayudar a otras personas que en aquellos momentos estaban en una situación parecida.

También te puede interesar

Dani Rovira muestra las secuelas que le ha dejado la quimioterapia: "La vida me sonríe"

Dani Rovira refleja su lucha contra el cáncer a través de una dura fotografía pero tirando del buen humor