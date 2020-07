Dani Rovira refleja su lucha contra el cáncer a través de una dura fotografía pero tirando del buen humor

Estas eran las palabras que reflejaba Dani Rovira hoy en su Instagram demostrando su humor: “¿Usted desde cuándo espera? #siemprefuerte”, junto a estas palabras, el humorista acompañaba la fotografía con el emoticono de una pera y de un brazo musculado en señal de su fortaleza durante su lucha contra el cáncer. Hay algo que está claro: A Dani no hay quien le pare y está dando una auténtica lección de lucha y optimismo que está siendo muy aplaudida por todos sus seguidores, amigos y compañeros. Es muy probable que esta sea una de las imágenes más duras que ha compartido hasta el momento durante la enfermedad, pero nunca ha querido esconder lo que está viviendo y ha hecho todo lo contrario, visibilizarla para ayudar a otros muchos que puedan necesitarlo y que se encuentren en su misma situación.

Hace unos días compartió que ya había terminado sus sesiones de quimioterapia después de 4 meses acudiendo a realizarse sus 8 sesiones pertinentes. El actor expuso todas las secuelas que le han quedado del tratamiento, aunque no pudimos apreciarlas porque se puso una cabeza de hipopótamo haciendo gala de su humor y para mostrar su felicidad por haber acabado con la quimio. Ahora ha comenzado con la radio y nos ha regalado una imagen desde el hospital mostrando su fortaleza y valentía.

Esta es la fotografía que refleja la lucha de Dani Rovira

La ‘espera’ de Dani Rovira está siendo un largo camino pero lo está recorriendo con el apoyo de muchos. No está solo en ningún momento, y tiene a la mejor de las compañías, la de su inseparable Clara Lago y la de sus mascotas, sus compañeros de viaje. Siempre se ha mostrado positivo y cada vez que habla de la enfermedad lo hace con total naturalidad y sin esconder nada. Se ha convertido en todo un ejemplo para muchas personas en su misma situación y su testimonio es muy aplaudido en las redes sociales por estar cargado de verdad.

“Ánimo a l@s que estáis en la lucha. Tenemos unos médicos y un personal sanitario espectacular en este país. El resto es quererse y dejarse querer. Sois tant@s los que me estáis curando...”, escribió hace unos días cuando anunció que había finalizado sus sesiones de quimioterapia. No sin antes agradecer todas las muestras de cariño recibidas durante estos meses desde que anunció que padecía cáncer, concretamente un linfoma de Hodgkin.

Fin de la quimio y comienzo de la radio

“¡Se acabó la QUIMIO! 8 sesiones y 4 meses entre pecho y espalda. Secuelas: pérdida de pelo, las venas de los brazos duras como bridas y cabeza de hipopótamo (de ésta última no me comentaron nada). Si a alguien más le ha pasado esto, que me escriba, con cuatro que seamos, organizamos un Tragabolas”, escribió en sus redes sociales Dani Rovira, muy emocionado de terminar con sus sesiones de quimioterapia.

Aunque ha empezado una nueva etapa, la radioterapia, por prevención y para acabar para siempre con la enfermedad. “Esta semana empiezo a afrontar 18 sesiones de RADIO, una cada día. Aunque los linfomas han desaparecido, los médicos lo han decidido así por cauterizar y precaución. A mediados de Agosto, este mal sueño habrá acabado y podré retomar de nuevo “la normalidad” si es que hay algo normal ya en este mundo”, concluyó.