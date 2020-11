Dani Mateo desvela en 'Zappeando' el corte que le dio Josep Borrell antes de una entrevista: "¿Quién eres?"

Este lunes, Dani Mateo, el presentador de 'Zapeando', desveló en directo uno de los peores momento que ha vivido como colaborador de 'El Intermedio'. Tal y como ha contado, el presentador protagonizó una incómoda situación durante la visita de Josep Borrel, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común y Vicepresidente de la Comisión Europea.

"¿Os conté ya lo que me pasó con Josep Borrell?", preguntó el periodista. El comunicador del espacio de laSexta contó que sucedió cuando Carmen Aguilera, directora del programa, le pidió que se acercara al invitado para plantearle como iba a ser la entrevista: "Me acerqué y le dije, 'Hola, Josep. Venía a contarte lo que íbamos a hacer en la entrevista', y me dijo '¡¿Quién eres?!'", confesó entre risas.

Tras escuchar sus declaraciones, el resto de colaboradores de 'Zapeando' no pudieron contener las carcajadas por la anécdota de Mateo. "Qué bonito momento", decían, inundando el plató de risas y burlas contra el presentador. "¡Hasta luego!", exclamaba Mateo.

No es la primera vez que el político hace algo similar. Hace unos días regaló otro divertido momento a los espectadores. Este se produjo cuando un periodista holandés se coló en una videoconferencia secreta de Defensa de la UE. "Está en nuestro sistema, ¿quién es usted?", le preguntó Borrell.

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt