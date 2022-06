Dani Mateo desvela el problema de salud por el que no puede presentar 'Zapeando': "Lo he intentado"

Primero fue Lorena Castell y ahora ha sido Cristina Pedroche. Dani Mateo no ha podido ponerse de 'Zapeando' este viernes, por lo que la presentadora de las últimas campanadas de Antena 3 junto Alberto Chicote se ha tenido que poner al frente de la mesa de colaboradores del espacio de La Sexta, donde ha compartido programa junto a los colaboradores habituales del programa, que lleva más de 2.300 programas.

Su presencia al frente del programa ha vuelto a despertar la curiosidad de los espectadores más fieles del programa, que se han vuelto a preguntar por qué Dani Mateo no estaba presente en el plató de La Sexta. "Vamos a intentar hacer un programa maravilloso con mis compañeros, que son increíbles", explicaba Cristina Pedroche.

A pesar de su dilatada experiencia, y tras haber estado al frente de otros espacios de renombre de la casa, este viernes ha sido la primera vez que Cristina Pedroche se ha puesto al frente del programa de las sobremesas de La Sexta, por lo que no ha dudado en lanzar un pequeño mensaje: "¡Solo han hecho falta 2.131 programas para que me sentéis en esta mesa!". Al frente de este programa ya habían estado otros colaboradores como Miki Nadal, Anna Simón, María Gómez o Lorena Castell , que ha presentado el programa en las anteriores ediciones y en las que tampoco ha podido estar Dani Mateo. En este sentido, Instagram ha dado la respuesta, ya que el presentador ha publicado en sus redes sociales un mensaje aclarando el motivo de su ausencia.

"Lo he intentado, amigos, pero sigo encontrándome fatal y la voz no me da. Disfrutad mucho de Zapeando y nos vemos el lunes". El presentador también ha desaparecido del otro programa de La Sexta en el que aparece a diario ' El Intermedio '.

Primero fue Lorena Castell

El pasado miércoles, Castell sorprendía a toda la audiencia tras aparecer al frente del programa, del que es colaboradora desde hace varias temporadas. En aquel programa estuvo acompañada por Cristina Pedroche, Miki Nadal , Valeria Ros e Iñaki Urrutia. "Buenas tardes y bienvenidos a 'Zapeando'. Primero voy a presentar, que iba a empezar ya con las noticias (...) Hace tanto tiempo que no vengo, que he dicho, ostras, que raro volver y encima de presentadora", explicaba la colaboradora. También, explicó el motivo por el que Dani Mateo no estaba el programa, aunque no entró en muchos detalles: "Hoy presento yo, que Dani se ha quedado en su casa".