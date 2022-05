Desvelado el motivo de la ausencia de El Gran Wyoming en 'El Intermedio': "Por obligación"

Estos últimos meses, los contagios por coronavirus se han vuelto a disparar, teniendo también en cuenta la retirada de medidas como la mascarilla en interiores. Este gran número de positivos por el virus también se ha notado en la pequeña pantalla, dado que algunos presentadores y colaboradores han tenido que ausentarse de su puesto de trabajo tras haberse contagiado como fue el caso de Sonsoles Ónega al frente de 'Ya es mediodía'. Esta vez, ha sido El Gran Wyoming quien se ha ausentado de 'El Intermedio'. Sin embargo, su ausencia no parece ser por la covid-19.

La noche del martes, 'El Intermedio' comenzaba con total normalidad. Sin embargo, sorprendió la ausencia del conductor del espacio y apareció Dani Mateo en su lugar. "Los más avispados ya os habréis dado cuenta de que no soy Wyoming", comenzaba diciendo el también presentador de 'Zapeando' muy irónico. "Ojo, que hay gente que nos confunde, aunque yo soy un poco más joven, no llevo tirantes y no puedo atravesar España de piso propio en piso propio", bromeaba,

A pesar de ello, parece que Wyoming no ha aparecido por su estado de salud, tal y como explicó Mateo: "Lo cierto es que ha tenido un pequeño problemilla de salud. Nada grave. Tranquilos sus fans y sus haters, no descorchéis la botella de champán todavía. Hoy, Wyoming, por obligación, tiene que descansar. O bueno, eso sería si alguna vez se hubiera cansado”.

"La verdad es que a mí me sigue imponiendo estar aquí, presentando un programa con una trayectoria tan larga. Wyoming me ha dado una serie consejos para estar a la altura: hacer como que entiendes lo que dice Sandra, reírte de tus propios chistes y pelotear al público no falla nunca". "Pero con un público tan maravilloso no creo que me haga falta", soltaba el presentador. "De todos modos, no me gusta usar trucos baratos. Prefiero que me aplaudan por el trabajo bien hecho", agregaba.









La segunda ausencia de Wyoming

Como consecuencia, Mateo se encargó de hacer el monólogo que habitualmente pronuncia Wyoming y dio paso a Sandra Sabatés para comenzar con el programa. A pesar de que a Mateo le sigue "imponiendo" ponerse al frente del formato de laSexta, no es la primera vez que tiene que coger el relevo.

El pasado mes de marzo, Mateo explicó que Wyoming había dado positivo en coronavirus, por lo que se ausentaría en los próximos días y él sería el encargado de coger el relevo. "Supongo que estáis pensando lo mismo que al ver a Toni Cantó en la oficina del Español, ‘¿cómo ha llegado este tío aquí?'", bromeaba Mateo. "Lo deja todo para el último momento, es vago hasta para ponerse enfermo", decía muy irónico tras confirmar que Wyoming tenía coronavirus.

Acto seguido, Mateo realizaba una conexión en directo con Wyoming, quien se encontraba en su casa. "Si te soy sincero se está mejor en casa que ahí, pero yo me debo a mi público y por amor al público estoy dispuesto a sacrificar mi existencia", confesaba el presentador tras asegurar que se encuentra bien: "Estoy de puta madre, me encuentro bien".

"Todo el equipo, bueno alguno hay que te tiene atravesado, casi todo el equipo te vamos a echar de menos. Recupérate pronto y compra toneladas de paracetamol para ti pero sobre todo para tus gatos que al no poder venir aquí seguro que les estás dando toda la chapa que normalmente nos das a nosotros", declaraba Mateo para despedir a su compañero.