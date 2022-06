Cambio de planes en 'Zapeando': el motivo por el que Dani Mateo ha sido sustituido por Lorena Castell

Hace poco más de un mes, TVE confirmaba el listado de concursantes que formará parte de la nueva edición de 'MasterChef Celebrity'. Tras la victoria conjunta de Juanma Castaño y Miki Nadal en la sexta edición, la nueva "promete momentos divertidos", en la que, "un año más rostros famosos de la cultura, la televisión y el entretenimiento de nuestro país deberán demostrar sus habilidades y conocimientos gastronómicos", explican desde la cadena pública.

María Escoté, Emmanuel Esparza, Nico Abad, Daniela Santiago, Fernando Andina, Norma Duval, Manu Baqueiro, Edu Rosa, María Zurita, Xavier Deltell, Ruth Lorenzo, Isabel Junot, Pepe Barroso, Patricia Conde y Lorena Castell entrarán a las cocinas para ponerse a prueba y demostrar el talento que tienen en los distintos retos culinarios propuestos por el jurado.

Hace escasas semanas comenzaban las grabaciones de esta séptima temporada, que todavía se desconoce cuándo llegará a la pequeña pantalla. Los distintos rostros conocidos del panorama español están inmersos en dichas grabaciones, lo que les impide acudir, en algunas ocasiones, a sus compromisos laborales habituales.

Lorena Castell sustituye a Dani Mateo al frente de 'Zapeando'

Es el caso de Lorena Castell, a la que hacía días que no se le veía en 'Zapeando'. Este miércoles, la colaboradora ha vuelto a la televisión y lo ha hecho por todo lo alto, presentando el programa de las tardes de La Sextay acompañada de Cristina Pedroche, Miki Nadal, Valeria Ros e Iñaki Urrutia en el plató.





"Buenas tardes y bienvenidos a Zapeando. Primero voy a presentar, que iba a empezar ya con las noticias", arrancaba diciendo, dejando claro que ha perdido cierta rutina al frente del programa. "Mira que te han dicho Lore, tranquila" comentaba Cristina Pedroche entre risas. "Hace tanto tiempo que no vengo que he dicho, ostras, que raro volver y encima de presentadora", enfatizaba Castell, dejando claro que Dani Mateo no iba a estar presente en el programa.





Por su parte, Miki Nadal vacilaba con la presentadora. Ella le reconocía que su ausencia se debe a que está "muy entretenida" haciendo algo que al colaborador "se le da muy bien", refiriéndose a su participación en 'MasterChef', mientras que Nadal aseguraba que "le han echado ya".

Los espectadores de 'Zapeando' se han quedado realmente sorprendidos ante la ausencia de Mateo del programa y no han faltado los comentarios en redes sociales, preguntando a qué se debe que el presentador no esté en el programa, como habitualmente. Aunque se desconocen los motivos por lo que no ha estado Dani al frente, Lorena ha publicado unos stories en su cuenta Instagram en los que dice "hoy presento yo, que Dani se ha quedado en su casa", al tiempo que anima a sus seguidores a ver el programa.