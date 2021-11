Matías Prats recibe a Raphael y se pone a cantar en pleno plató de Antena 3: Mónica Carrillo alucina

Sorpresón el que han vivido este domingo Mónica Carrillo y Matías Prats en el plató de los Informativos de Antena 3 tras recibir a uno de los artistas más importantes de la historia de nuestro país, el cantante Raphael.

Pocas veces, un invitado acompaña a los presentadores en un plató de informativos, pero la ocasión merecía saltarse la escaleta informativa para hablar con el veterano artista, que ha señalado que no tiene pensado retirarse siempre y cuando la voz se lo permita.

Además, los presentadores han mostrado su admiración por él, incluso Mónica Carrillo ha querido tentar a Prats para que entonar algunos acordes de una de las canciones más conocidas de Raphael:El tamborilero.

Las dotes musicales de Matías Prats con Raphael

Para sorpresa, de la propia Mónica Carrillo, que se ha echado a un lado para dejar a los dos juntos delante de la cámara, Prats ha querido acompañar a Raphael un poquito mientras entonaba esta canción tan conocida y relevante en las fechas navideñas que estamos a punto de recibir. "Por fin he triunfado de cara a mi madre, no me ha servido nada de lo anterior hasta hoy", ha bromeado Matías Prats.

"Yo creo que he vivido un momento histórico de la televisión si me lo permitís. Dos históricos de la música y de la televisión. Así que lo mejor es que os deje cantando", ha anota Mónica Carrillo antes de despedir el informativo, en el que ha sido el propio Raphael el que ha tenido la última palabra: "Señoras y señores, hasta el concierto que viene".

De nuevo, Mónica Carrillo y Matías Prats siguen innovando en el plató de Atresmedia, saliéndose de la estricta y habitual escaleta que marca todos los informativos. En este sentido, a la visita de Raphael este domingo se une la salida de Mónica Carrillo al plató de 'La Voz', desde donde despidió el informativo del pasado sábado junto a Eva González con motivo del comienzo de la fase final del 'talent show',

Matías Prats y Mónica Carrillo forman una de las parejas más míticas de la televisión, dado que ambos llevan formando equipo desde hace ya 9 años. Desde entonces, siempre se les ha visto juntos en pantalla de forma ininterrumpida, primero en 'Noticias de las 9', luego en 'Noticias 2' y, actualmente, se encuentran al frente de 'Noticias de Fin de Semana' de Antena 3. Esto se debe a que, desde sus inicios como pareja informativa, siempre han demostrado tener una gran complicidad entre ellos.









Esto se pudo comprobar hace unas semanas cuando, durante el espacio dedicado a recordar los atentados del 11-S, Carrillo mostró su apoyo al presentador en pleno directo. Prats se mostró muy emocionado al pensar en los que sucedió aquel 11 de septiembre de 2001 y en Ricardo Ortega, corresponsal de 'Antena 3 Noticias' que falleció tres años después en Haití al ser tiroteado. En ese momento, los espectadores se percataron de como la presentadora cogía la mano a su compañero en señal de apoyo.