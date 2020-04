El cruel privilegio que jugó con la expulsión de Fidel en 'MasterChef'

El tercer programa de 'MasterChef' dejó la cuarta expulsión, la de Rosa, la militar a la que el pollo le jugó una mala pasada. En este programa se hizo presente una actitud que se vio clara en el programa anterior, la rebelión de los concursantes a cada crítica del jurado.

Esto provocó un nuevo enfrentamiento entre concursantes y jurado. En la primera prueba de la noche, los aspirantes debía elaborar un plato vegetariano con ingredientes sostenibles. Los platos mejor apreciados por el jurado fueron el de Juana, el de Teresa, el de Ana, y el de Luna. El plato de José Mari no recibió la misma valoración. "Es una porquería", le soltaba Jordi Cruz. "No lo creo", le respondía sorprendentemente el concursante. "Me parece bien, es tu opinión y aquí vale la mía. Si tú vas a cualquier restaurante de este país y pides gazpacho de remolacha y te pongo esto, esta argamasa, y me dices esto es una porquería", decía intentando imponerse el chef catalán.

El aspirante continuaba defendiendo su plato a pesar de la valoración del jurado: "Que pruebe alguien ese gazpacho, está buenísimo". Esta respuesta enfadaba definitivamente a Jordi Cruz: "¿Quién eres tú para discutir absolutamente nada de lo que te digamos nosotros? Yo hace 28 años que cocino, esto es una marranada, y se acabó. No discutáis nada de lo que diga este jurado porque sois los más contestones en ocho años", sentenciaba finalmente.

En la prueba de exteriores, los aspirantes viajaban hasta Murcia en tres equipos. Por primera vez en la edición los concursantes consiguieron sacar todos los platos para los comensales. A pesar de ello, el equipo que consiguió salvarse fue el rojo formado por Juana, Ana, Saray, Sara Lúa e Iván, encargados de la tempura de gamba, el arroz caldoso y la compota. El resto de aspirantes tuvieron que enfrentarse en la prueba de eliminación.

Iván presentó uno de los mejores arroces de la historia de 'MasterChef'RTVE

La mala jugada de Iván a Fidel que casi le cuesta la expulsión

Llegaba el momento de la prueba de eliminación, una prueba que consistía en despiezar un pollo entero y cocinarlo a distinta temperatura; frito, asado, al horno y en guiso. Antes de iniciarse la prueba, el jurado comunicó a Iván que al ser el mejor en la prueba de exteriores tenía dos privilegios. El primero de ello era poder salvar a uno de los concursantes de la prueba de la eliminación. Por amistad y cariño, Iván decidía salvar a Fidel, que saltaba de alegría y subía para abrazar a su compañero.

Poco iba a durarle la alegría al carismático concursante, ya que el jurado comunicaba a Iván que su segundo privilegio era enviar a uno de los salvados a la prueba de eliminación. El concursante no quiso mojarese y rehizo el favor que había hecho a Fidel: "Todos mis compañeros de equipo se han ganado librarse de esto por lo tanto... Fidel".

A pesar de la mala jugada, el concursante enviado a la prueba de eliminación se lo tomaba con deportividad, aunque lo dejaba totalmente descentrado de cara a una prueba imporante. Tras una prueba donde primero, tuvieron que despiezar el pollo, y sacar pechugas, muslos, contramuslos y alitas en solo 2 minutos. Teresa y José Mari fueron los más rápidos.

El resto de aspirantes tuvieron que cocinar el pollo de distintas formas, en una prueba donde solo convencieron a los jueces Luna y Michael. Finalmente, los peores platos fueron los de Fidel y los de Rosa. La militar decía adiós al concurso mientras los jueces le decían 'por los pelos' a Fidel.

"Me he puesto muy nerviosa, pero bueno pelillos a la mar. He aprendido mogollón en este programa y no solo de cocina. Este programa es también espíritu de sacrificio y compañerismo, va de demostrar lo que cada uno busca", decía Rosa que se convertía en la cuarta expulsada para el descontento de mucho público en redes.

