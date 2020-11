Críticas a Jordi Évole por hablar de la "crisis de 2011" para exculpar a Zapatero del derrumbe económico

Jordi Évole vuelve a encender la mecha de las críticas. El presentador de "LaSexta", que la temporada pasada abandonó la dirección de "Salvados", ha aprovechado la emisión de uno de los nuevos programas de dicho espacio para valorar la actual situación de España con la de hace una década.

En el programa, emitido este domingo, Gonzo (presentador en sustitución de Évole desde la temporada pasada) viajó hasta Berlín para comprobar de qué manera los alemanes están gestionando la pandemia, una gestión que les ha llevado a tener unas tasas de infección y mortalidad mucho más bajas que en España. Gonzo habla con enfermeras, médicos y epidemiólogos españoles que trabajan en Alemania para tratar entender esas diferencias tan grandes entre los dos países.



De vuelta a España, Gonzo organizó un encuentro entre la filósofa Marina Garcés, el científico Joan Carles March, uno de los firmantes de la carta que pedía al Gobierno una auditoría externa de cómo se ha gestionado la crisis, y el político Ínigo Errejón. Entre los tres analizaron, cada cuál desde su punto de vista, la gestión de la pandemia en España e inciden en las comparaciones entre el modelo alemán y el español.

"Allí a los sanitarios españoles se los rifan, en España los maltratan", aseguran los participantes. Ellos consideran que "mandamos científicos" a trabajar fuera y "recibimos turismo barato". El propio Évole quiso compartir a través de redes un similar diagnóstico. Aunque una fecha en concreto puso en jaque su discurso. Trabajadores maltratados, que no quieren volver a España. Fuga de talentos y de vidas que ya no se van a desarrollar en nuestro país. Recuerda tanto a la crisis de 2011...", escribió Évole en Twitter.

Trabajadores maltratados, que no quieren volver a España. Fuga de talentos y de vidas que ya no se van a desarrollar en nuestro país.

Recuerda tanto a la crisis de 2011...#SalvadosAlemaniahttps://t.co/K0wk85iuYo — Jordi Évole (@jordievole) November 15, 2020

LAS REACCIONES AL TUIT DE ÉVOLE

Que el periodista fijara en 2011 la fecha de la crisis económica ha levantado un gran revuelo en redes sociales, convirtiendo incluso al periodista en trending topic. Hasta ahora, se fijaba como fecha de inicio de la crisis en 2008. La quiebra de Lehman Brothers, uno de los cinco principales bancos de Estados Unidos, precipitó al mundo a la peor recesión económica desde los años treinta. El desastre económico fue tal que en 2010, cuando aún gobernaba Zapatero, el Gobierno anunció los mayores recortes sociales en democracia. La factura que le pasó al Ejecutivo de Zapatero la crisis económica se llevó por delante una época dorada del socialismo y dejó a Rajoy como nuevo presidente con mayoría absoluta.

El líder del PP alcanzó la Moncloa en diciembre de 2011, la fecha en la que casualmente Évole marca como origen de la crisis. Algo que los usuarios en redes sociales le han criticado al considerarlo sectario. "¿La crisis de 2011? Claro, de ahí los recortes de 'Zetaparo' en 2010: no le llamaron por teléfono, no, es que él era un visionario", le responde uno. "La crisis de 2011 jajaja claro... En 2008 con ZP estábamos pletóricos, fue entrar el PP en el gobierno y venir la crisis, no te jode jajaja", le responde otro. "2008, Jordi. La crisis es del 2008, cuando gobernaban los tuyos. Bueno, como todas la crisis, que siempre vienen cuando gobiernan los tuyos", le contesta uno más.

