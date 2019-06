Criticas a Eduardo Inda por desvelar que Marta Flich estuvo con el nieto de Franco

Nueva guerra entre Eduardo Inda y Risto Mejide. Después de enfrentarse a cara de perro por el chalé en Galapagar de Iglesias y Montero, el diario que dirige el periodista ha publicado esta semana que una de las colaboradoras del programa de Risto, "Todo es mentira", estuvo saliendo con Jaime Martínez-Bordiú, nieto de Franco.

Marta Flich, colaboradora también en "El Huffington Post", es una licenciada en economía que simpatiza con las ideas de izquierda. En una entrevista en "Faro de Vigo", señaló que no entendía que alguien votara "a la derecha si no es multimillonario". Mantuvo una relación con Martínez-Bordiú durante unos meses hace ya más de trece años, pero ahora ha sido "OKDiario" quien ha sacado a la luz las imágenes de ambos en revistas de corazón como "¡Hola!". Entonces, Marta era una auténtica desconocida incluso para la propia revista. El diario también ha contado que Jaime Martínez-Bordiú alquiló un apartamento de lujo durante seis meses para Marta Flich, en la zona más cotizada de Madrid, y le regaló un Volkswagen Beetle valorado en cerca de 30.000 euros. El medio también asegura que la actriz utilizó su noviazgo con el nieto del dictador para dar el salto a la televisión.

Dichas palabras han provocado un alud de comentarios en defensa de Flich. "Las mujeres no tenemos q pedir permiso, ni justificarnos y aún menos pedir perdón ante los ataques machistas. Tenemos voz propia le pese a quien le pese y un cuerpo para disfrutarlo como nos plazca", ha señalado Ada Colau. "Sé que llego tarde pero lo de la cloacas a Marta Flich es una vergüenza. Y los silencios de algunos de sus compañeros de profesión, aún más. Poco más que decir", ha señalado Rufián, a quien Marta entrevistó hace unos meses. "El problema no es que Inda se cubra de basura una vez más atacando a Marta. El problema son los protectores de Inda que le siguen abriendo ventanas mediáticas para que la cloaca siga trabajando a pleno rendimiento", ha dicho por su parte Iglesias.

En el programa de Cuatro, Flich contestó: "Me he hecho demócrata como venganza. Se retratan ellos solos, no merece la pena".

Ni un paso atrás @martaflich ����

Las mujeres no tenemos q pedir permiso, ni justificarnos y aún menos pedir perdón ante los ataques machistas. Tenemos voz propia le pese a quien le pese y un cuerpo para disfrutarlo como nos plazca. #StopPeriodismoMachista https://t.co/iC6HLBpaNN — Ada Colau (@AdaColau) 18 de junio de 2019

Una cosa. Sé que llego tarde pero lo de la cloacas a Marta Flich es una vergüenza. Y los silencios de algunos de sus compañeros de profesión, aún más. Poco más que decir.



Ah. Y que un abrazo, @martaflich — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 18 de junio de 2019