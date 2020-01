Críticas a 'Cuéntame' por una escena con la bandera de España: "No le comas el coco a mi hijo"

Cuéntame ha vuelto a ser objeto de las críticas por motivos políticos. Una vez más, la bandera de España ha protagonizado una escena de la serie que no ha sentado nada bien a los propios trabajadores de RTVE. A través de la cuenta de Twitter Plataforma TVE Libre, se han encargado de mostrar su indignación.

Otra vez la pulsera y la bandera de ���� en ⁦@cuentametve⁩ . Ya no es casualidad, es consigna de guión contra conceptos e ideas políticas #CuéntameQuéGuerra . La madre tiene fijación y editorializa, no?. ¿O son cosas de #fachas ?. ⁦@rtve⁩ DE TODOS, q se os va la mano pic.twitter.com/EBYimYfe4H — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) January 30, 2020

En la escena que se ha hecho viral en las redes sociales, la hija mayor de los Alcántara, Inés, comenta lo siguiente a otro de los personajes de la trama: “Lo que llevo mal es esto de la pulserita (con la bandera de España). No me gusta que le comas el coco a mi hijo con eso”. La respuesta del hombre es la siguiente: “Pues yo creo que llevar la bandera de España con orgullo no es comer el coco a nadie, ¿no?”. Un comentario tras el que Inés suspira con resignación.

“Otra vez la pulsera y la bandera de España en @cuentametve. Ya no es casualidad, es consigna de guión contra conceptos e ideas políticas #CuéntameQuéGuerra. La madre tiene fijación y editorializa, ¿no? ¿O son cosas de #fachas? @rtve DE TODOS, que se os va la mano”, ha sido la opinión al respecto de Plataforma TVE Libre.

La reacción de Vox

Entre los comentarios que ha suscitado la crítica hacia la ya mencionada escena de Cuéntame (en la misma línea negativa que el tuit original), ha habido uno perteneciente a un integrante de Vox. Se trata de Víctor Sánchez del Real, diputado por Badajoz de la formación. El también portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores ha compartido el mensaje de Plataforma TVE Libre en su cuenta, con un emoticono de decepción como aderezo.

La otra escena de Cuéntame que desató críticas

Cuéntame emitió hace unas semanas un capítulo en el que la Guerra del Golfo tuvo un papel protagonista. La serie transcurre ahora en 1991, año en el que estalló el primer gran conflicto bélico entre Estados Unidos e Irak. Y una escena en la que se hablaba del acontecimiento provocó las quejas, en redes sociales, de los mismísimos trabajadores de RTVE, por la posible politización de la misma.

⁦@cuentametve⁩ le endosa la Guerra del Golfo del 91 al PP (⁦@populares⁩ ) en pleno Gobierno ⁦@PSOE⁩ . Usa a niño q porta pulserita con bandera d ����. Atención al diálogo con la madre, los silencios valorativos y la imagen final tras secuencia ⁦⁦@rtve⁩ pic.twitter.com/I3EPj7isYC — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) January 17, 2020

La secuencia en cuestión la protagoniza, de nuevo, Inés, la hija mayor de los Alcántara, aunque en esta ocasión en compañía de su hijo, Oriol. “Yo odio todas las guerras”, comenta la primera, a lo que el segundo responde: “Pero esto es una guerra justa”. Inés se sorprende ante la afirmación de Oriol: “¿Ah sí?”.

“El padre de Sandra dice que no hay otra salida. Que Saddam (Hussein) invadió Kuwait y se tiene que atener a las consecuencias”, responde el pequeño, con su madre mirándole casi alarmada. “¿Te refieres a toda la pobre gente que va a morir?”, le dice, mientras desayuna.

“Morirían más si no se interviniera”, se excusa Oriol. “A ver, hijo, si no hubiera petróleo de por medio, Estados Unidos no se metería”, asevera Inés. “De verdad, mamá, tienes que quitarte esa manía que tienes con todo lo americano. Es muy antiguo. Los hippies se disolvieron ya en los 80”, le suelta el niño, que sigue dejando atónita a su madre.

Tras decirle a su madre que las artistas son “otra cosa” (en comparación con los diputados), Inés se percata de que su hijo lleva algo en la muñeca. “¿Y esa pulserita?”, cuestiona. “Es la bandera de España”, contesta orgulloso Oriol. “Me la he comprado yo con mi dinero”, explica también.

“¿Te parece mal que la lleve?”, interpela a su madre. Los silencios y la cara de Inés son un poema, a pesar de que le dice que no, tanto antes como después de que su hijo se marche de casa.

Estos diálogos, reacciones y gestos son los que llevaron a la Plataforma TVE Libre a asociar a Oriol con el militante tipo del PP. “@cuentametve le endosa la Guerra del Golfo del 91 al PP (@populares) en pleno Gobierno @PSOE. Usa a niño que porta pulserita con bandera de España. Atención al diálogo con la madre, los silencios valorativos y la imagen final tras secuencia @rtve”, es el tuit que se puede leer al respecto en su perfil.

Las respuestas, de tono tan crítico como este mensaje, no se hicieron esperar. “Tampoco puedes esperar otra cosa. Yo la sigo viendo por inercia, pero da un poco de asquito el adoctrinamiento constante en la serie. Para unas cosas muy críticos y luego se mantienen unos clichés establecidos en otros ámbitos que dan pena”, comentaba un usuario.

Tampoco puedes esperar otra cosa. Yo la sigo viendo por inercia, pero da un poco de asquito el adoctrinamiento constante en la serie. Para unas cosas muy críticos y luego se mantienen unos clichés establecidos en otros ámbitos que dan pena. — Ángel Alonso Arroyo (@trucherini) January 17, 2020

“Yo pondría ese gesto, el de la madre, si veo que mi hijo se droga, roba, o algo parecido. Los míos llevan la bandera de España, porque son españoles y se sienten orgullosos de serlo”, valoraba otro. “De primero de manipulación, música triste cuando el joven le dice a su madre que ohh - música de drama - que se ha comprado una pulsera de la bandera de España”, acusaba un tercero.

Yo pondría ese gesto, el de la madre, si veo que mi hijo se droga, roba, o algo parecido. Los míos llevan la bandera de España, porque son españoles y se sienten orgullosos de serlo. — Esther (@Esther27200706) January 17, 2020

De primero de manipulación, musica triste cuando el joven le dice a su madre que ohh - música de drama - que se ha comprado una pulsera de la bandera de España pic.twitter.com/j4mlUmYBXm — Lamberto Sesa Baños (@LambertoSesa) January 17, 2020

“Se establece un paralelismo con bandera España que en ese momento solo es asociable a PP. Hay hispanofobia descontextualizada y señalamiento a un niño dramatiza con música e imágenes guerra. El no a la guerra es posterior etc”, fue otro de los mensajes de Plataforma TVE Libre, en un hilo plagado de ataques contra la ya mencionada escena de Cuéntame.