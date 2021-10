Duras críticas contra Chicote por cómo le ha hablado a una camarera: "Por una paella"

Hace solo unas semanas, Alberto Chicote se puso al frente de la cuarta temporada de '¿Te lo vas a comer?' de La Sexta. En la nueva edición, el cocinero español viajaba hasta Londres, donde probaba la comida española que se servía en la ciudad inglesa.



"Para los que me decís que por qué no nos vamos a ver cómo se hacen las paellas para turistas en España, os invito a ver ese programa, que ya hicimos, en la tercera temporada de 'Te lo Vas a Comer", escribió el cocinero español antes de la emisión del programa.

Durante el espacio, Chicote probaba varias paellas de un puesto de Camden Market, en la ciudad de Londres, acompañado por el también cocinero español Guillermo Moya. Nada más llegar al puesto, Chicote se fija en los botes de salsas que ahí en el mostrador. "¿Esto es para la paella?", preguntó. "Bueno, por lo menos es opcional...", criticó.





A continuación, ambos procedieron a probar las paellas. Eso sí, lo hicieron entre criticas, alegando que aquello "no era paella" y defendiendo que era "una estafa totalmente", "está pasado" o "no entiendo que nadie pueda conocer la paella así, y le queden ganas de comerse otra" fueron algunas de las críticas que hicieron ambos cocineros. "Es la imagen de lo que no tiene que ser", critica por último Chicote, quien a continuación se acerca al food truck para mandar un mensaje al dueño.

"¿El dueño es español?", le preguntó Alberto Chicote. "Ha ido a España y es cocinero, pero no es español", fue la respuesta que le dio la mujer que atendía tras el mostrador.

"Ah, ha ido a España, es cocinero y hace esta paellas del demonio", critica. "Yo llevo los últimos 35 años cocinando y creo que no he comido un arroz peor que este en mi vida", estalló de nuevo el cocinero español "¿Tenéis éxito con esto?", le preguntó para, a continuación, enviar un duro mensaje al dueño: "Cuando veas a tu jefe, dile que lo mismo hay que retocar la receta de esto".





Críticas contra los modales de Alberto Chicote

Un comportamiento que no ha pasado desapercibido por los usuarios de las redes sociales ya han cargado contra las duras palabras del cocinero español. "Chicote va a armar bronca y a darle la turra a una trabajadora latina, que, no teniendo bastante con aguantar el curro, sonríe educada ante la reprimenda de pijo por una paella", escribió un usuario de Twitter. "A ver si La Sexta, la del jefe infiltrado, revista la comida de McDonald's algún día".

"Lo de Chicote paseándose por restaurantes y puestos de comida española en Reino Unido, poniendo a parir sus paellas y directamente diciéndoles a los currantes que su paella es una mierda... no sé hasta qué punto está bien", ha escrito otro usuario.

"La chica del puesto de paellas mirando a Chicote en plan "¿Y a mí qué me cuentas?", ha sido otra de las respuestas críticas contra el cocinero español por sus modales.

