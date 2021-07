Cristina Saavedra se reincorpora a La Sexta tras hacer frente a una dura pérdida: "Hora de volver"

La presentadora de La Sexta, Cristina Saavedra, ha anunciado a través de su cuenta en Twitter que se reincorpora hoy a La Sexta Noticias tras varios días alejada de los platós como consecuencia del duro momento personal que ha atravesado a lo largo de este último mes.

Saavedra compartió hace unas semanas con sus seguidores el fallecimiento de su abuela. Era el pasado 6 de junio cuando la periodista publicó un mensaje con el que comunicaba el fallecimiento de su abuela: "Mi abuela no quería flores en su entierro, quería que ese dinero lo donáramos a la Cocina Económica de A Coruña (comedor social). No ha habido flores hoy. Mi abuela. La otra mujer que me crio. Mi maestra. Qué honor llevar tu sangre. Ya te extraño tanto", dijo entonces.

Por desgracia, este no iba a ser el único varapalo que sufriría Cristina Saavedra. Tan sólo unos días después, también comunicaría el fallecimiento de su hermana. "Doce días después de la muerte de mi abuela, el pasado día 17 falleció mi hermana pequeña", anunció la periodista. "Que la vida puede ser insoportablemente perversa, lo sabemos. Que dentro te queda fuerza aunque creas que no, lo descubres", expresó. Por último quiso agradecer todo el cariño que llegó a recibir durante esos días tan aciagos para ella y su familia: "Gracias por tanto cariño y amor que recibimos estos días".

Un regreso muy esperado

Hoy, y de manera sorprendente, Cristina Saavedra ha vuelto a utilizar sus redes sociales para confirmar su regreso a los informativos de la cadena. "Es hora de volver. Gracias por todo. Nos vemos a las 20 horas en La Sexta Noticias", ha anunciado en Twitter la periodista, que ha acompañado la publicación con una imagen de la sede de Atresmedia.

Es hora de volver



Gracias por todo



Nos vemos a las 20h en @sextaNoticias, si gustan… pic.twitter.com/tgQvgakkaP — Cristina Saavedra (@csaavedra_) July 14, 2021

Saavedra es una de las periodistas más importantes de la cadena privada de Atresmedia, siendo el rostro conocido de sus informativos desde hace muchos años. A lo largo de su carrera, su trayectoria profesional se ha hecho de notar, siendo pieza clave de la parte informativa de La Sexta junto a nombres destacados como Antonio García Ferreras y Mamen Mendizábal.

La periodista estuvo al frente de la edición de las 20.00 horas de La Sexta Noticias el pasado 17 de junio, pero el día 18 fue sustituida por su compañera Ana Cuesta. Las semanas posteriores, y hasta el día de hoy, la encargada de dirigir los informativos ha sido la periodista Inés G. Caballo.

Cristina Saavedra, de 45 años, está al frente de la edición de las 20:00 horas de La Sexta Noticias. Licenciada en periodismo la Universidad de Santiago de Compostela, empezó su carrera profesional como reportera en la Televisión de Galicia y posteriormente asumió la responsabilidad de presentar los informativos durante cuatro años. Antes de fichar por La Sexta en 2006, había presentado el programa de crónica social 'Ahora', en la parrilla de Antena 3.