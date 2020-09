Cristina Rodríguez, decepcionada con Pelayo: "No lo he vuelto a ver en mi vida"

Cristina Rodríguez ha estado cinco veces nominada al Goya, aunque nunca ha ganado la estatuilla. Es toda una referencia en el mundo de la moda, aunque muchos la conocen por haber sido jurado en el famoso programa de televisión "Cámbiame". La pandemia del coronavirus le ha llevado a suspender su matrimonio con Raúl García Gil y estos meses de confinamiento los ha pasado muy mal. Ahora, afronta el futuro con optimismo y con ganas de encarar nuevos proyectos.

En una entrevista en la revista "Semana", la estilista reconoce que pasó miedo pensando que podía acabar ingresada en Ifema porque se encontraba "malita". Sin embargo, algo bueno del confinamiento es que ha mejorado la relación con su madre. "Estamos teniendo una relación muy cercana, como nunca la habíamos tenido. Si algo he sacado bueno es eso", señala en la entrevista.

Rodríguez admite en "Semana" que echa de menos la tele y espera nuevos proyectos. "No he recibido ofertas. Me gustaría hacer tele, pero no haría cualquier cosa por salir en la tele", ha advertido. "Cámbiame" es un programa que le cambió la vida, pero también trajo consigo algunas decepciones. Una de ellas, con su compañero Pelayo. La relación entre ellos está rota y ni se hablan. "Desde que se acabó el programa no lo he vuelto a ver, ni siquiera por la calle. Es lo mismo que pasa con los novios, estás cinco años con ellos y cuando rompes no lo vuelves a ver en tu vida", dice sin tapujos.

Las broncas entre ambos formaban parte del salseo habitual del programa. Cualquier excusa era buena para la discrepancia, como por ejemplo podía ser un piercing. Tras "Cámbiame", Cristina tampoco se ha mordido la lengua a la hora de criticar a su excompañero. Por ejemplo, hace poco cuando él decidió adoptar un perrito. ¿Harán las paces finalmente? Parece claro que estas últimas declaraciones de Cristina Rodríguez no van a ayudar en nada a recuperar la relación entre ambos expertos en moda.

HISTORIA DE "CÁMBIAME"

A principios del año 2015, debido al éxito de los formatos estadounidenses de cambio de imagen emitidos en "Divinity", Mediaset España se planteó copiar este estilo, recuperando así el espíritu de antiguos formatos como "Cambio radical" o "El patito feo" (Antena 3). El lunes 15 de junio de 2015 arrancó el programa e incluso pasó por el prime time de la cadena.

El programa funcionó de manera irregular durante dos temporadas. En 2018, a pesar de su ligera pérdida de audiencia, Telecinco quiso darle un giro emitiendo el espacio en directo y ampliando su duración. Sin embargo, la audiencia no respondió a todas estas novedades y Telecinco decidió cancelar el espacio. Su último programa se emitió el 13 de abril de 2018.