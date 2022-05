Cristina Pedroche revela en 'Pasapalabra' uno de los secretos de Dabiz Muñoz al cocinar una tortilla de patata

Uno de los debates más habituales en el mundo gastronómico es si la tortilla debe llevar cebolla o no. Vayas donde vayas, lo más habitual es que encuentres defensores de ambas opciones, eso sí, hay pocas personas que no se posicionen en este dilema. Además, el punto de la tortilla es otro de los asuntos que generan división de opiniones. Puede quedar más cuajada o más jugosa, en gran parte por el número de huevos que añadas y, al mismo tiempo, por el tiempo que la tengas en la sartén.

En cualquier caso, la tortilla de patata es un plato típico de España, que puedes encontrar en casi cualquier bar o restaurante. Es común consumirlo como pincho junto a un refresco o con un café para desayunar. Además, en la zona norte de España, suelen prepararla acompañada de otros alimentos, como puede ser con jamón y queso o con ali oli. Nadie se puede resistir a una deliciosa tortilla de patata. Es, sin duda, uno de los platos estrella de nuestra gastronomía, aunque genere multitud de opiniones sobre cómo debe prepararse.

Tortilla con o sin cebolla: el debate en 'Pasapalabra'

En esta ocasión el debate ha llegado a los platós de Antena 3, en concreto a 'Pasapalabra'. El equipo azul debía elegir entre dos temas: tortilla con cebolla o tortilla sin cebolla, pero antes, Roberto Leal quería conocer las preferencias de todos los presentes en el concurso. El primero en pronunciarse ha sido Miki Nadal, que ha confesado que él prefiere la tortilla con cebolla.

En segundo lugar, ha sido Cristina Pedroche la que ha contado que ella opta por la versión sin, al igual que su marido, Dabiz Muñoz. Tras confesar la postura del chef, la colaboradora de 'Zapeando' ha explicado que Muñoz opta por la tortilla sin cebolla "porque este ingrediente aporta un sabor que no necesita la tortilla de patata".





Tras estas palabras, el debate estaba servido en el concurso y Pedroche no ha dudado en defender su postura, asegurando que aunque lo suyo es tan solo "una opinión", lo de su marido "es algo más serio", debido a que se dedica profesionalmente a la cocina. Miki Nadal ha apuntado que, pese a que tiene clara su postura, "Dabiz tiene razón en que la tortilla no lleva cebolla, igual que no lleva calabacín o pimiento, aunque esté más rica".

En ese momento, Pedroche no ha dudado en preguntar su opinión a Roberto Leal, que ha confesado su postura. "A mi me gusta con cebolla, pero sin cebolla también me gusta, y francesa, y con espárragos, si es que a mi me gusta todo", ha explicado, ante la atenta mirada del resto de invitados.