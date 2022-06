Cristina Pedroche revela la mentira que le dijo a Dabiz Muñoz cuando empezó su relación: "Estábamos tonteando"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Además, ya se ha convertido en algo habitual que, entre tema y tema, cuenten algunas anécdotas de su vida personal.

Dani Mateo ha vuelto a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'Zapeando' junto a Cristina Pedroche, Quique Peinado, Miki Nadal y Valeria Ros. En esta ocasión, hablaron de las diferentes anécdotas por las que han sido multados. 'El conductor que le hizo una peineta al radar en Pamplona a 125 Km/h, condenado a 960 euros y 8 meses sin carné', era la noticia que destacaron los colaboradores.

"Al menos, en tu tierra, los radares están pintados de fosforito. Aquí están agazapados esperándote", se quejaba Miki Nadal, dirigiéndose a Ros. "Es verdad, se ven bien. Pero hay muchos", corroboraba ella. "A mí uno me multó como 30 veces y me llegó todo al final. Había que ir a 70 y a los 3 kilómetros de la señal ponen el radar. Está en la salida del paseo de Extremadura. Pon la señal donde esté el radar, no 3 kilómetros antes", contaba Nadal.









"Ahí ya estaba tonteando con Dabiz"



"Moderación al volante, pero cuando veáis a la Guardia Civil no paréis en seco", pedía Ros. "Y los que adelantan camiones, que no frenen en mitad de adelantamiento", agregaba el ganador de 'MasterChef Celebrity 6'. Fue entonces cuando Cristina Pedroche cortó a sus compañeros para tomar el turno de palabra y contar la anécdota por la que fue multada hace unos años.

"Fue en el 2014", comenzaba contando la colaboradora ante la intriga de sus compañeros. "Pero es una historia muy bonita porque es la única multa que me han puesto con un radar. Tengo la foto guardada, casi enmarcada, porque me pareció precioso", reconoce, dejando a todos alucinados. "Estábamos en una cena de 'Zapeando' en Las Rozas", cuenta.

"Ahí ya estaba tonteando con Dabiz. Entonces, él me escribió un mensaje con una foto y me decía que estaba corriendo por el estadio del Rayo Vallecano. Entonces, yo le dije que estaba al lado y que iba para allá", recordaba la presentadora de 'Love Island' con una sonrisa. "Cogí el coche y estaba en Las Rozas, estaba lejos", apunta tras revelar la mentira que le dijo a su actual marido cuando empezaron.

"Me dijo que me esperaba por allí e iba estirando. Entonces, cuando me llegó la multa a casa, dije 'qué bonito'. En mi cabeza sonaba más bonito", reconocía ella entre risas. "Esto es 'Love Actually'. Fue por las prisas de ver a Dabiz por lo que te multaron", apuntaba el conductor del espacio de laSexta. "Te lo juro", corroboraba Pedroche. "Pero fue poco, eh. No sé si había que ir a 100 y yo iba a 105. Nunca me han puesto más multas", aseguraba ella.