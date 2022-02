Cristina Pedroche aclara su futuro como presentadora de las Campanadas de Antena 3: "Necesito espacio"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Además, ya se ha convertido en algo habitual que, entre tema y tema, cuenten algunas anécdotas de su vida personal.

Asimismo, también es habitual el hacer referencias a proyectos que hacen los colaboradores fuera del plató de laSexta. Al igual que se siguió el paso de Miki Nadal por 'MasterChef', también se muestran muy interesados por la presentación de Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3. Por el momento, no se ha confirmado si la colaboradora volverá a despedir el año junto a Alberto Chicote, pero, tal y como ha contado, ella ya se está preparando para que no la pillen desprevenida.

Este miércoles, Pedroche habló de su futuro como presentadora de las Campanadas. Antes que nada, la comunicadora ha dejado claro que le gustaría volver a encargarse en esta labor para Antena 3. Es por esto por lo que parece que ya ha comenzado a diseñar su sorpresa, junto a Josie, para cerrar el 2022. A raíz de las palabras de Lorenzo Caprile en 'El Hormiguero' sobre las Campanadas de Pedroche de este año, Dani Mateo quiso preguntar a su compañera directamente al respecto.

"Ella es ideal, jovencísima, él es un gamberro y es lógico que hagan eso. Todos los años le mando mensajes felicitándole", decía Caprile sobre Josie y Cristina. "Lo extraño sería que Anne y yo, que tenemos una edad y estamos en TVE, hiciéramos ese tipo de gamberradas. Uno tiene que saber muy bien dónde está y seguir un hilo conductor y una coherencia. Aún así, con Anne muchos años hemos arriesgado, con la manga alta, otro año con escote muy pronunciado..." , explicaba. "A veces llamo a Josie y le digo que se han quedado cortos", agregaba.









"Los trazos se hacen en enero"



"Ojalá Josie tenga toda la vida por delante para que me siga vistiendo cada Nochevieja", decía Pedroche respecto a las palabras que le dedicó el exitoso diseñador. "Corta, corta, no me he quedado nunca. Yo creo que está muy bien, pero es que queda mucha vida para hacer más gamberradas", agregaba. "¿Estamos ya con un lápiz haciendo trazos?", quiso saber Mateo.

"Los trazos se hacen en enero. Si no, iríamos tarde", confesaba ella, dejando claro que ya habían empezado a pensar en el diseño para cerrar el 2022. "Ideas tenemos muchas y concretas, unas cuantas. Tengo a Josie bastante nervioso porque quiere quedar conmigo ya para explicarme una cosa.Pero es que, todavía, necesito un poquito más de espacio", agregaba, señalando que todavía es muy pronto.

"Una vez que tenemos ya la idea, yo me relajo, pero no me hace falta vérmelo ya puesto porque todavía faltan muchas más cosas. A mí me encantaría repetir otra vez haciendo las Campanadas, por supuesto. Para mí es un sueño, pero nunca se sabe", apuntaba, haciendo referencia a que todavía no hay nada confirmado. "De eso se trata, de no llegar a noviembre a diciembre y que se nos ocurran cosas nuevas que poner y no llegar. Eso no puede pasar", explicaba, señalando el motivo por el que han empezado ya a diseñar, a pesar de no haberse confirmado como presentadora.

Sin embargo, es muy probable que Cristina Pedroche repita en la Puerta del Sol, ya que el interés por descubrir el modelo con el la presentadora sorprenderá a la audiencia en fin de año es cada vez mayor. Incluso, este año, logró superar el liderazgo histórico de TVE al sumar un 33.7% y 6.308.000 espectadores.