El error garrafal que ha puesto en un aprieto a Dani Mateo y al equipo de 'Zapeando': "Pido disculpas"

Nos encontramos en la recta final del verano y son pocos los programas de la parrilla televisiva que actualmente continúan manteniendo a sus presentadores y colaboradores habituales, a pesar de que la próxima temporada de la televisión comienza en septiembre. Uno de esos programas que parece que siempre aguantan es 'Zapeando', el programa dirigido por Dani Mateo, continúa con sus emisiones habituales donde suelen repasar las anécdotas más divertidas que acontecen en nuestro país, aunque a veces este tipo de cuestiones las protagonizan ellos mismos como ocurrió este miércoles.

En España durante el mes de agosto suelen celebrarse las fiestas y verbenas de la mayoría de pueblos y ciudades, como puede ser el caso de la Virgen de la Paloma en Madrid o la tomatina de Buñol, tema que trataron en el programa este miércoles, a pesar de que este año, nuevamente, por las medidas para luchar contra el covid 19, no se han podido celebrar.





La tomatina, que es una de las fiestas más conocidas en nuestro país y en el extranjero, suele atraer a miles de visitantes a la pequeña ciudad de la Comunidad Valenciana, para festejar la fiesta en la que miles de personas se divierten arrojándose millones de tomates unos a otros.

La festividad tiene su origen en otra fiesta del mismo sitio en la que unos cabezudos salían a pasear por las calles de la villa. Un año a unos jóvenes que no les dejaron participar como cabezudos, se les ocurrió la idea de emprenderla a tomatazos con los cabezudos como forma de expresar su cabreo ante la negativa de dejarles participar en la fiesta.

Este curioso inicio de una larga tradición, fue lo que acudió a explicar al programa de Dani Mateo la concejala de turismo de Buñol, María Vallés. La edil comenzó comentando cómo surgió la popular tradición que ha servido para que todos los españoles conozcan el nombre del reconocido pueblo.

'Zapeando' en apuros por un error inesperado

En un momento en mitad de la entrevista, el programa acompañó la imagen de la concejala con un collage de las fiestas donde se señalaba algunas de las características del propio festejo. "La fiesta más guarra de España", destacaba la imagen que acompañaba la emisión en directo de Vallés.

A pesar de que el equipo gráfico calificase así a la fiesta, no fue esto en lo que reparó la concejal buñolensa, sino en el rótulo en el que decían el nombre de la provincia en la que se encuentra el pueblo, en el que se podía leer: "Buñol, Castellón". "Una cosa que estoy viendo y es muy importante es que Buñol está en Valencia", afirmó la María Vallés un poco cortada, por el error que habían cometido. "¡Es el grafista, nosotros no tenemos culpa!", saltó Cristina Pedroche, excusándoles entre las risas de los colaboradores.





Dani Mateo, a su manera, intentó disculparse con una frase que no dejó indiferente a nadie, "somos un equipo muy grande y no todos vienen sobrios", explicó entre risas. Lo cierto es que el error no ha pasado desapercibido en redes sociales y el equipo de 'Zapeando' ha sido objeto de críticas por su error, "¿en serio, Buñol en Castellón? Mirad bien el mapa, está en la provincia de Valencia". Este tipo de comentarios son los que le ha acarreado al programa su imprudencia a la hora de situar a Buñol en Castellón.