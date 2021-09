Cristina Pardo sorprende a Matías Prats recordando la petición que le hizo de adolescente: "Él no se acuerda"

Cristina Pardo ha puesto a Matías Prats en una situación comprometida al recordar un encuentro de su pasado que el presentador de 'Antena 3 Noticias' ya había olvidado. Un encuentro entre ambos que se produjo muchos años antes de que Cristina Pardo saltara a la fama, cuando la periodista de LaSexta era aún una adolescente.

Matías Prats y Mónica Carrillo en LaSexta

Los presentadores de Antena 3 Noticias fin de semana, Matías Prats y Mónica Carrillo, han pasado por el programa de LaSexta Más Vale Tarde, para recordar, entre otras cosas, los atentados de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, en los que Matías tuvo un papel protagonista, contando minuto a minuto lo sucedido con unas imágenes que se han quedado en la retina de los espectadores tantos años después.

Entre los que quedaron tocados por la profesionalidad de Matías Prats se encuentra su ahora compañera, Mónica Carrillo, que ha dedicado unas preciosas palabras al gran presentador de televisión: "Estamos ante el mejor narrador de noticias y de eventos de nuestro país. A nivel de comunicación es justo reconocérselo y hacerlo en vida".

La anécdota de Cristina Pardo con Matías Prats

Pero más allá de la emoción ha habido momentos también para las risas. Ha sido Cristina Pardo la que se ha lanzado a contar una anécdota que ha puesto en un brete a Matías Prats, ya que no recordaba haber formado parte de esa historia.

"A mí me hace ilusión estar con Matías porque cuando era pequeña le pedí trabajo en un VIPS", confiesa Cristina Pardo. "No se acuerda porque, claro. Es que me lo encontré en un VIPS. Estaba él cenando y me acerqué y le dije, Luego no hemos terminado muy lejos, así que mal no lo hice".

"En aquel momento le pedí unos huevos al plato", resolvió Matías Prats con el humor que le caracteriza.