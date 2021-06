Cristina Pardo sale en defensa de la Guardia Civil tras las críticas a su último vídeo: "No señores"

Cristina Pardo, mientras informaba de las noticias de actualidad junto a los colaboradores, quiso hacer hincapié en un tema que lo ofendía especialmente. Desde hace unos días, existe una polémica en la Guardia Civil, concretamente en el departamento de Prensa (Oris). Suelen colgar vídeos en Tik Tok y muchos agentes les han acusado de acabar con la imagen de seriedad que siempre ha representado al Cuerpo.

Desde la propia Oris han defendido que su labor es acomodar la imagen de la Benemérita a los tiempos modernos y entre la juventud, que son quienes usan las redes sociales de manera habitual, con el objetivo de que vean el Cuerpo de las Fuerzas de Seguridad más cercano. No obstante, otros compañeros creen que no deben hacer este tipo de contenidos informales y en tono de broma, ya que no quieren perder la seriedad de su imagen.

La presentadora de laSexta ha informado de esto a los espectadores de 'Liarla Pardo'. Acto seguido, la comunicadora se ha mostrado muy indignada con los compañeros que critican este tipo de contenidos, lo que no ha dudado en manifestar. "Ha habido una polémica en la Guardia Civil por los vídeos oficiales que hace el cuerpo en Tik Tok. Hay asociaciones de guardias civiles que dicen que es un circo esa cuenta de Tik Tok", informaba Pardo.









"Y, la verdad, que a mí me encanta. Yo no entiendo a quien le puede molestar eso. Yo no tengo Tik Tok, pero algunas veces he visto los vídeos que hacen...", reconocía la conductora del espacio de La Sexta, reconociendo que a ella le parecía bien y le gutaba este tipo de contenido para dar una imagen más cercana.

"A ver si cambiamos ya esa mentalidad"

"Y ¿Qué pasa? Que el que es más serio ya, de entrada, es más riguroso. Pues no, señores. A ver si cambiamos ya esa mentalidad, que esa mentalidad es un coñazo", se quejaba entonces la presentadora. "No por ser más serios, se es más reprimido", zanjaba, mostrándose muy en contra de los comentarios negativos que estaban recibiendo los guardia civiles.

"¡Bravo!", exclamaba entonces Anabel Alonso, mientras aplaudía y alababa las palabras de su compañera, mostrándose totalmente de acuerdo con sus palabras. "Es que es verdad, ya está bien", concluía Pardo muy rotunda, mientras se le escapaba la risa por la exagerada reacción ed la actriz. "¡Bravo!", insistía la colaboradora. "Qué pena que te vayas la semana que viene", decía entonces Alonso, provocando las risas en el plató.

Esto se debe a que Cristina Pardo se despedirá de 'Liarla Pardo', para siempre, el próximo fin de semana. La salida de Mamen Mendizábal de 'Más vale tarde' ha revolucionado por completo la parrilla de La Sexta. Es por esto por lo que Pardo cogerá el relevo de Mendizábal junto a Iñaki López. De esta manera, Pardo será sustituida por Nuria Roca y López por José Yélamo. Por este motivo, tres de los grandes formatos de la cadena se harán un lavado de imagen y comenzarán la nueva temporada con muchas novedades.

