Cristina Pardo saca a la luz su peor momento como reportera de 'Al Rojo Vivo': "Iba borracha"

El pasado domingo, Cristina Pardo recibió en el plató de 'Liarla Pardo' a Anabel Alonso. A lo largo de la entrevista, se produjo un llamativo momento cuando la actriz cogió las riendas y la presentadora pasó a ser la entrevistada. Fue entonces cuando Pardo reveló uno de los momentos más difíciles de su carrera televisiva, dado que tuvo que hacer una conexión en directo en 'Al Rojo Vivo' y estaba borracha.

El equipo de 'Liarla Pardo' hizo un repaso de los inicios de su presentadora en Atresmedia y pusieron en pantalla un vídeo que Pardo reconoció al instante. Nada más ver la imagen, contó que ese día se encontraba disfrutando de su fin de semana cuando Antonio García Ferreras la llamó para cubrir una noticia de última hora. "Ahí iba borracha", reconoció la periodista entre risas.

Ante su confesión, todos se mostraron muy intrigados por la anécdota y Anabel Alonso no dudó en pedir a la presentadora que contase esa historia, por lo que le preguntó cómo había llegado a ponerse frente a las cámaras con unas cuantas copas de más.

"En teoría trabajaba de lunes a viernes, entonces un sábado me fui a La Latina a pasar el día. Justo ese día parecía que se iba a anunciar el rescate financiero. Yo me estaba riendo de mis amigos que cubren la información del PP con que les iba a tocar trabajar, y justo me llama Ferreras y me dijo que tenía que ir a cubrirlo", comenzó diciendo Cristina.

"Le dije que me había bebido tantos gin-tonics como millones nos van a dar para reflotar el sistema financiero, pero tuve que ir igual", recordó la conductora del espacio de laSexta con una sonrisa. Asimismo, narró lo mucho que le costó maquillarse y retocarse el pelo para grabar: "Me maquillé en el baño de un tugurio, que tenía muy poca luz... Salí como si me lo hubiera tirado todo encima".

Cristina Pardo: "Estaba un poquito espesa"

"Alguien de la tele me llevó una chaqueta, pero fíjate que ni recuerdo quien fue. No había sitio en la rueda de prensa y me tuve que sentar en suelo y no entendía mi letra. Al acabar la rueda de prensa me salté todos los turnos de pregunta. Cuando terminó me dijeron que tenía que entrar en directo, pero yo no entendía mi letra", siguió contando Pardo sin poder contener las carcajadas y con Alonso sin parar de reir.

"Lejos de facilitarme mi trabajo me hacían preguntas complicadas como si eso iba a computar en el déficit. Yo pensaba 'esto no está pasando'. Si me conoces bien te podías dar cuenta de que estaba un poquito espesa, o quizás como recién levantada de la siesta, pero creo que no se notó", concluyó, asegurando que, a pesar de la situación, había salido bien.